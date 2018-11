Inter gaat met de billen bloot bij Atalanta met Castagne, Nainggolan blijft op de bank GVS

11 november 2018

14u30 0 Atalanta ATA ATA 4 einde 1 INT INT Internazionale Buitenlands Voetbal Atalanta Bergamo heeft op eigen veld Inter met liefst 4-1 huiswaarts gestuurd. Een fameuze stunt, want de ploeg uit Milaan was naar het ruim 50 kilometer noordelijker gelegen Bergamo gereisd met een serie van zeven competitiezeges op rij op zak. Castagne viel bij de thuisploeg net voor het uur in, Radja Nainggolan bleef bij Inter op de bank.

Hateboer opende de score in de negende minuut. Op aangeven van de Duitser Robin Gosens gleed de Nederlander de bal binnen. Kort na rust werd het gelijk na een omstreden strafschop, benut door Mauro Icardi.

Gianluca Mancini maakte in de 62ste minuut de 2-1, waarna Berat Djimsiti in de slotfase aan alle onzekerheid een einde maakte met Atalanta’s derde treffer. Diep in blessuretijd werd het zelfs 4-1 via Alejandro Gómez, die héérlijk raak vlamde. Inter moet zo de rol lossen op kop van de Serie, Atalanta schuift op naar een voorlopige zesde plek.

GOAL | Hans Hateboer is goed gevolgd en zet Atalanta op voorsprong! 👌🇳🇱



1️⃣-0️⃣ #AtalantaInter pic.twitter.com/e5JGQOtWNy Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

PENALTY | Mauro Icardi maakt zijn 7de doelpunt van het seizoen vanop de stip! ✅



1️⃣-1️⃣ #AtalantaInter pic.twitter.com/NUycNTHuXC Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAL | Mancini kopt onhoudbaar binnen op aangeven van Iličić! 💥 Atalanta gaat opnieuw aan de leiding met nog 25 minuten te spelen. ⌛️



2️⃣-1️⃣ #AtalantaInter pic.twitter.com/XwEfMLSYpT Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

3️⃣-1️⃣ | Inter wordt opnieuw koud gepakt op stilstaande fase, deze keer is het Djimsiti die binnen kopt! 👇 #AtalantaInter pic.twitter.com/Kbv8b2YY20 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

WAUW | Met een fraaie treffer in de slotminuten maakt Papu Gomez de afstraffing compleet! 🎯



4️⃣-1️⃣ #AtalantaInter pic.twitter.com/Xey8uFuVxV Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

