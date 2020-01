Inter bekert verder: Barella beslist match met fraai schot, geen hoofdrol voor Lukaku Redactie

29 januari 2020

22u06 0

Inter heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Copa Italia. In een weinig hoogstaande match bracht Candreva na een mooie aanval de Milanese club net voor rust op voorsprong. Lautaro werd in extremis gestuit, z'n ploegmaat klaarde dan maar de klus. Het moeilijkste gedaan, zo leek, maar Fiorentina vocht terug. Op het uur was na een rake kopbal van Cáceres alles te herdoen. Dan maar een hoofdrol voor Lukaku? Niet echt. De Rode Duivel knokte, maar kende een ongelukkige avond en ging drie minuten voor tijd naar de kant.

Barella hield de bekerdroom dan maar levend. Na een uithaal in één tijd tekende hij voor de 2-1: de eindstand. Napoli, Juventus en AC Milan plaatsten zich eerder. Nog even meegeven: nieuwe Inter-aanwinst Eriksen maakte in minuut 66 zijn debuut.