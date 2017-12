Independiente klopt Flamengo in heenwedstrijd finale Copa Sudamericana LPB

09u03

Bron: afp 0 Photo News Emmanuel Gigliotti, auteur van de gelijkmaker voor Independiente. Buitenlands Voetbal Het Argentijnse Independiente heeft de heenwedstrijd in de finale om de Copa Sudamericana met 2-1 gewonnen van het Braziliaanse Flamengo.

De bezoekers kwamen na acht minuten op voorsprong in Buenos Aires na een treffer van Rever. Emmanuel Gigliotti (29') en Maximiliano Meza (53') bezorgden Independiente alsnog de winst. Op 13 december staat in het Maracana-stadion in Rio de terugmatch op het programma.

De Copa Sudamericana is de Zuid-Amerikaanse variant van de Europa League. De winnaar verdient een ticket voor de groepsfase van de Copa Libertadores, vergelijkbaar met de UEFA Champions League, en speelt om de Recopa Sudamericana (de continentale Supercup) tegen het Braziliaanse Gremio. Dat won de Copa Libertadores 2017.