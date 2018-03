In uitstekende vorm: vier Rode Duivels in top tien van nieuwe studie over de vijf grootste competities Mike De Beck

26 maart 2018

15u36

Bron: CIES 2 Buitenlands Voetbal Mousa Dembélé, Kevin De Bruyne, Dries Mertens en Eden Hazard. Dat zijn volgens een nieuwe studie van de CIES (Het Internationaal Centrum voor Sportstudie) de Rode Duivels die in blakende vorm verkeren. De CIES lijstte de beste spelers naar aanleiding van cijfers van de laatste drie maanden in de vijf grootste competities op.

Onze vier landgenoten komen er goed uit de verf. In de nieuwe lijst werd rekening gehouden met precisie, balrecuperaties, de gecreëerde kansen, de schoten en het resultaat van de club waar de speler bij speelt. De prestaties van de laatste drie maanden werden uitgespit en enkel spelers die minstens 45 minuten op het veld stonden in de vijf grootste Europese competities (Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A en de Ligue 1) kwamen in aanmerking.

Met een score van 89 komt Mousa Dembélé uitstekend uit de verf. In de top tien van defensieve middenvelders moet onze landgenoot enkel en alleen de Duitser Toni Kroos voor zich dulden. Verder veroverde ook Kevin De Bruyne een stek in de top tien in de categorie box-to-box-middenvelders. De middenvelder van Manchester City bestrijkt er de zesde plek (score: 85,5) , daar waar Christian Eriksen (score: 89,9) met de koppositie aan de haal gaat. Ook Dries Mertens (score: 84) en Eden Hazard (score: 82,4) kunnen uitstekende resultaten voorleggen. Zij staan respectievelijk zevende en negende in de top tien van de aanvallers. Daar zwaait Cristiano Ronaldo (score: 90,8) dan weer de plak.

Best performing defensive midfielders for last trimester, big-5: 1. @ToniKroos (@realmadrid) 2. @mousadembele (@SpursOfficial) 3. @ivanrakitic (@FCBarcelona), top 10s per position at https://t.co/dCFYQdP6Ub pic.twitter.com/4pp3HNmRD2 CIES Football Obs(@ CIES_Football) link

New @CIES_Football Weekly Post highlights best performing big-5 league players for the last trimester: Lloris, @kkoulibaly26, Mário Rui, @ToniKroos, @ChrisEriksen8, Messi, @Cristiano, top 10 per position at https://t.co/dCFYQdP6Ub pic.twitter.com/JR4aaGFnkl CIES Football Obs(@ CIES_Football) link