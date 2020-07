In hetzelfde rijtje als Maradona en Cruijff: Birmingham trekt rugnummer toptalent Bellingham na amper één seizoen in XC

24 juli 2020

11u35 0 Buitenlands voetbal Birmingham City trekt het rugnummer 22 in. Nooit zal een speler van de club uit de Championship, het tweede niveau in Engeland, nog spelen met het getal dat Jude Bellingham het voorbije seizoen op z'n shirt droeg. Opvallend, aangezien de 17-jarige Engelsman slechts één jaar bij de A-ploeg van Birmingham voetbalde.

Jude Bellingham geldt als een van de grootste talenten uit het Engelse voetbal. De centrale middenvelder werd vorig jaar op z'n 16de de jongste debutant ooit bij Birmingham City. De tweedeklasser ontsnapte maar nipt aan de degradatie, maar Bellingham maakte het voorbije seizoen wel indruk.

Bellingham trof in 41 competitiematchen vier keer raak, daarnaast gaf hij drie assists. Geen duizelingwekkende cijfers, maar Dortmund was wel overtuigd. De Borussen telden 27,5 miljoen euro neer om de Engelsman naar Duitsland te halen.

Birmingham besloot vervolgens om Bellinghams rugnummer 22 nooit meer te gebruiken. Opmerkelijk, aangezien hij slechts 44 keer in actie kwam bij de tweedeklasser. “Jude is in korte tijd uitgegroeid tot een icoon van de club. Hij heeft getoond wat je kunt bereiken met talent, hard werk en toewijding”, luidt het op de website van Birmingham.

“Met zijn bescheiden en geëngageerd gedrag op en naast het veld is hij uitgegroeid tot een rolmodel. Rugnummer 22 is synoniem geworden met Jude. Daarom hebben we beslist om het nummer 22 nooit meer toe te kennen, als eerbetoon aan Jude en om anderen te inspireren.”

Zo’n eervol gebaar wordt wel eens gemaakt voor spelers die veel hebben betekend voor een club, zoals François Sterchele bij Club Brugge (nummer 23). Of Diego Maradona bij Napoli (nummer 10). Jude Bellingham is (op dit moment nog) een vreemde naam in onderstaand lijstje.

Deze 10 legendes zagen hun rugnummer ingetrokken worden:

Paolo Maldini: nummer 3 bij AC Milan

Javier Zanetti: nummer 4 bij Inter

Bobby Moore: nummer 6 bij West Ham United

Franco Baresi: nummer 6 bij AC Milan

Raúl: nummer 7 bij Schalke 04

Diego Maradona: nummer 10 bij Napoli

Ferenc Puskás: nummer 10 bij Kispest AC/Honvéd

Roberto Baggio: nummer 10 bij Brescia

Pelé: nummer 10 bij New York Cosmos

Johan Cruijff: nummer 14 bij Ajax

Lees ook: Recordbreker waarnaar een baby is vernoemd: wie is Jude Bellingham (17), de nieuwe topaankoop van Dortmund?