In goede handen: dit waren de beste doelmannen van 2017

1. Marc-André ter Stegen: 28 clean sheets

De Duitse doelman van Barcelona hield afgelopen jaar het vaakst de nul: 28 keer in 61 wedstrijden, waarvan 5 keer voor de nationale ploeg in afwezigheid van de geblesseerde Manuel Neuer. In die matchen slikte Ter Stegen 49 tegendoelpunten, goed voor een gemiddelde van 0,8 per wedstrijd.

2. David De Gea: 26 clean sheets

De Spaanse goalie werd al ontelbare keren in verband gebracht met Real Madrid, maar De Gea stond ook in 2017 in het doel van Manchester United. In 52 wedstrijden voor zijn club en zijn land samen, hield de Gea 26 keer de nul, precies de helft dus. Relatief gezien doet hij het dus beter dan Barcelona-doelman Ter Stegen. De Gea moest ook maar 0,75 doelpunten per wedstrijd toestaan.

3. Gianluigi Buffon: 25 clean sheets

In januari wordt hij 40, maar Buffon blijft op topniveau presteren. In 46 matchen dit jaar hield hij 25 keer de nul, waarvan 5 keer bij de nationale ploeg. In 54% van zijn wedstrijden pakte de Italiaan dus een clean sheet. Niemand doet beter. In die 46 matchen moest hij zich wel 38 keer omdraaien (0,83 per match). Toch zullen we hem deze zomer niet aan het werk zien op het WK.

3. Jan Oblak: 25 clean sheets

De Sloveense doelman doet het al jaren uitstekend bij Atlético. Vorig seizoen bracht hij 'Los Colchoneros' naar de halve finale van de Champions League en een derde plek in de competitie. Dit seizoen kon hij de uitschakeling op het kampioenenbal niet verhinderen. Oblak kreeg van alle doelmannen in dit lijstje de minste tegendoelpunten per wedstrijd: 0,61 per match (30 tegengoals in 49 matchen). Daarbovenop hield hij ook 25 keer de nul. Ook hem krijgen we helaas niet te zien op het WK.

5. Hugo Lloris: 21 clean sheets

De kapitein bij Tottenham én bij Frankrijk toonde zich in 2017 een uitstekend sluitstuk. In 54 matchen hield hij 21 keer de nul, waarvan 4 keer voor de nationale ploeg. Daarin slikte Lloris 51 tegendoelpunten (gemiddeld 0,94 per wedstrijd). In de achtste finales van de CL mag hij zich meten met een andere topkeeper, Gianluigi Buffon.

6. Thibaut Courtois: 21 clean sheets

Vorige maand beloonde Chelsea de 25-jarige Rode Duivel met een topcontract en als je naar zijn statistieken kijkt, is dat terecht. In 55 wedstrijden hield hij 21 keer de nul en moest hij zich 51 keer omdraaien (0,93 per match). Bij de nationale ploeg pakte Courtois afgelopen jaar 3 clean sheets.

7. Danijel Subasic: 18 clean sheets

Een verrassende naam bij de beste doelmannen: Danijel Subasic. De Kroatische doelman van Monaco hield 19 keer zijn netten schoon in 55 matchen. Zo hielp hij zijn ploeg aan de Franse landstitel, de halve finale van de CL en mag hij met Kroatië naar het WK.

