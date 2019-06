In deze truitjes moet Hazard schitteren bij Real Madrid QJ

07 juni 2019

11u40 0 Buitenlands Voetbal Real Madrid heeft zijn thuisuitrusting voor het seizoen 2019/20 voorgesteld. De Madrilenen blijven uiteraard het maagdelijke wit trouw. Vooral de gouden accenten die op de schouders van Eden Hazard zullen rusten, vallen op.

De gouden randen sierden in het seizoen 2011/12 ook al de thuistenues van Real. Deze keer liet De Koninklijke zich naar eigen zeggen inspireren door de gouden kroon die sinds 1920 bovenop het logo prijkt.

Eden Hazard figureert nog niet tussen de modellen van dienst, Lucas Vázquez, Sergio Ramos, Luka Modric, Karim Benzema en Gareth Bale. Chelsea en Real hebben een akkoord over zijn overgang, enkel de handtekeningen ontbreken nog.

Luca Zidane en Keylor Navas poseerden in de nieuwe, gele keepersuitrusting. Eerste doelman Thibaut Courtois bevindt zich in Tubeke ter voorbereiding van de EK-kwalificatiematchen met de Rode Duivels. Hij wordt niet opgevoerd bij de voorstelling omdat hij verbonden is aan Nike.