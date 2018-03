In België komen de play-offs er nog aan, maar hoe spannend is het elders? SW

04 maart 2018

22u41 0 Buitenlands Voetbal In de Jupiler Pro League staat er nog één speeldag op het programma voor we aan play-off 1 beginnen en de punten gehalveerd worden. Maar hoe spannend is het nog in het buitenland? Van een Duitse suprematie tot nagelbijten in Italië.

Spanje

Barcelona klopte vandaag Atlético Madrid en telt nu acht punten voorsprong op de de mannen van Diego Simeone. De voorsprong op Real Madrid bedraagt zelfs al vijftien punten. Met nog elf speeldagen te gaan lijkt een kloof van acht punten niet onoverbrugbaar, maar in Spanje lijden de topclubs zelden puntenverlies. De kans dat Barcelona de titel nog uit handen geeft, lijkt erg klein.

Engeland

Manchester City won de topper tegen Chelsea. De ‘Citizens’ tellen nu achttien punten meer dan eerste achtervolger Liverpool en negentien op Manchester United. Romelu Lukaku en co hebben wel nog een partij op het veld van Crystal Palace te goed.

Zelfs als Man United nog dertig op dertig pakt, heeft City genoeg aan vier overwinningen om zeker te zijn van de titel. Kevin De Bruyne en Vincent Kompany zouden in dat geval dus op speeldag 33 al de titel kunnen pakken. City speelt dan thuis tegen… de troepen van José Mourinho.

Italië

In ‘de laars’ is het wel nog enorm spannend. Napoli en Juventus lopen al maandenlang verder en verder weg van de rest. Leider Napoli telt ondanks de nederlaag van gisteren tegen AS Roma nog steeds zestien punten voorsprong op de Romeinen, die de derde plek innemen. Juventus volgt nu op één punt van de club van Dries Mertens, maar heeft wel nog een wedstrijd in te halen.

Duitsland

Tenzij Bayern München de komende weken een niet-speelgerechtigde speler opstelt, wint het een vijfde titel op rij. Met nog negen speeldagen te gaan, heeft Bayern twintig punten voorsprong op Schalke 04. Net als Manchester City, kan dus ook ‘der Rekordmeister’ de titel al beginnen plannen. Het is best mogelijk dat Bayern de titel in eigen huis pakt tegen nummer drie Borussia Dortmund.

Frankrijk

In Frankrijk moeten er nog tien speeldagen worden afgewerkt. PSG telt op dit moment veertien punten voorsprong op AS Monaco. Youri Tielemans en co hebben de titel al opgegeven en richten zich op plek twee. Zelfs nu Neymar lang out is bij de hoofdstedelingen.

Portugal

In Portugal is het spannend. Met nog negen speeldagen te gaan heeft Porto vijf punten voorsprong op het Benfica van Mile Svilar. Porto verloor echter nog niet één wedstrijd en speelde amper vier keer gelijk op 25 wedstrijden. Net als in Spanje is de kloof van vijf punten dus groter dan ze lijkt.

Nederland

In Nederland lijkt PSV op weg naar de titel. De lampenclub heeft tien punten voorsprong op Ajax, met nog acht speeldagen te gaan. Nummer drie AZ volgt op twaalf punten. Nummer vier Utrecht is zelfs mathematisch al uitgeschakeld voor de titel.

België

Half december feliciteerde Thomas Meunier Club Brugge al met het behalen van de titel. Club Brugge walste dan ook al maandenlang over alles en iedereen heen. Maar de laatste weken stokte de blauw-zwarte machine, waardoor een aantal achtervolgers dichterbij konden komen. Na de slotspeeldag van de reguliere competitie staan er nog dertig toppers op het programma. Op dit moment telt Club Brugge met de halvering in gedachten zes punten voorsprong op Anderlecht én Charleroi. Gent volgt virtueel op acht punten, Genk op tien. Standard moet elf punten goedmaken. Als de 'Rouches' play-off 1 halen, uiteraard.