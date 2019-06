IN BEELD. WK vrouwenvoetbal spetterend op gang geschoten YP

07 juni 2019

In een tot de nok gevuld Parc des Princes in Parijs is zopas het WK voetbal voor vrouwen van start gegaan. Thuisland Frankrijk opent er tegen Zuid-Korea, maar voor aftrap kregen de 47.000 toeschouwers -net zoals voor elk groot sportevenement- een spectaculaire openingsceremonie voorgeschoteld.