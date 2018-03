In beeld: Usain Bolt traint mee met Borussia Dortmund Redactie

22 maart 2018

23u36 0 Buitenlands Voetbal De droom van Usain Bolt om profvoetballer te worden, krijgt stilaan vorm. De Jamaicaanse spurtbom nam vandaag deel aan een training van de Duitse topclub Borussia Dortmund.

De 31-jarige Bolt kondigde eerder aan dat hij vrijdag met Dortmund zou meetrainen. "BVB, hou jullie klaar voor vrijdag", zette Bolt als boodschap bij een tekening van zichzelf, waarop hij een truitje van de club draagt. Toch viel de Jamaicaan vandaag al op het oefenveld te bewonderen (zie beelden hieronder).

De achtvoudig olympisch kampioen zette vorige zomer na het WK een punt achter zijn imposante atletiekcarrière. Hij uitte in het verleden al vaker de ambitie om na zijn loopbaan als sprinter in het voetbal aan de slag te gaan. Zijn droomclub is echter niet Dortmund, wél Manchester United.

First day of training #BVBOLT #NewLevels @bvb09 @pumafootball Een foto die is geplaatst door null (@usainbolt) op 22 mrt 2018 om 22:44 CET

BVB, get ready for Friday. #BVBOLT #NewLevels @bvb09 @pumafootball Een foto die is geplaatst door null (@usainbolt) op 22 mrt 2018 om 13:38 CET