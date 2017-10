In beeld: Mertens voor 200ste keer in Napoli-shirt Dieter Peeters

11u00 0 Photo News Buitenlands Voetbal 25 augustus 2013. Nieuwkomer Dries Mertens, voor 10 miljoen euro weggehaald bij PSV, maakt zijn debuut voor Napoli. De Rode Duivel mag twintig minuten voor tijd invallen. Vier jaar later, deze zondag 29 oktober 2017, speelt Mertens zijn 200ste wedstrijd voor Napoli tegen Sassuolo. Wij zetten zijn meest memorabele momenten op een rij.

Eerste werkdag: 10 juli 2013

Twitter Dries Mertens op zijn eerste training bij Napoli.

Op 10 juli verschijnt Dries Mertens voor het eerst op het trainingsveld bij het Italiaanse Napoli. De toenmalige coach Rafa Benítez verwelkomt hem. Napoli haalde de Rode Duivel voor 10 miljoen euro weg bij PSV .

Eerste doelpunt: 30 oktober 2013

Op de tiende speeldag is het eindelijk prijs voor Mertens. Op verplaatsing bij Fiorentina mag hij voor de vijfde keer in de basis beginnen, toen nog op de linkerflank. De Rode Duivel maakt de beslissende 1-2.

2013-2014: het hartje

Mertens presteert meer dan behoorlijk in zijn eerste jaar bij Napoli. De Rode Duivel zorgt voor 13 goals, die hij telkens viert met een hartje, zijn handelsmerk. Met ook nog eens 12 assists heeft Mertens een stevig aandeel in de derde plaats van Napoli.

2013-2016: een steengoede flankaanvaller

Drie seizoenen lang dweilt Mertens de Napolitaanse flank af. Elk jaar is Mertens goed voor een tiental doelpunten en assists. Maar hij zit ook meer op de bank dan hem lief is door het rotatiesysteem van Benítez en later Sarri.

19 oktober 2016: doop als diepe spits

Door het uitvallen van vaste spits Milik dropt Napoli-coach Sarri de kleine Dries Mertens in de spits. Een verrassende keuze, want de Rode Duivel speelde nooit eerder op die positie. In zijn eerste wedstrijd als 'nummer 9' scoort Mertens meteen en lokt hij een strafschop uit. Toch verliest Napoli het CL-duel van Besiktas nog met 2-3.

Buitenlands Voetbal 18 december 2016: 4 doelpunten in één match

Tegen alle verwachtingen in voelt de kleine, snelle Mertens zich diep in de aanval als een vis in het water. De Rode Duivel scoort met de ogen dicht. Tegen Torino trapt hij er zelfs vier tegen de touwen in één wedstrijd.

25 oktober 2017: de beste diepe spits van Europa

Mertens viert zijn eerste verjaardag als diepe spits. Sinds hij als op die positie speelt, is hij de meest beslissende 'nummer 9' van Europa. Om de 66 minuten zorgt hij voor een doelpunt of een assist. Daarmee doet hij in die periode beter dan toppers als Kane (74 minuten) en Cavani (76 minuten). Mertens viert die verjaardag met twee doelpunten tegen Genoa. Sinds zijn positiewissel scoorde Mertens in totaal 41 doelpunten en strooide hij met 19 assists. In de drie seizoenen als flankaanvaller kwam hij tot 'slechts' 38 goals.

