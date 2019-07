IN BEELD. Frenkie de Jong gepresenteerd in Camp Nou Redactie

05 juli 2019

20u14

Bron: AD 0 Buitenlands voetbal Frenkie de Jong is gepresenteerd voor duizenden fans van Barcelona. De Nederlander hulde zich voor het eerst in Camp Nou in het shirt van zijn nieuwe club. Bekijk hieronder de foto’s.

Onder applaus van vele duizenden toeschouwers heeft Frenkie de Jong vrijdagavond bij zijn officiële presentatie bij Barcelona het stadion Camp Nou betreden. Hij zwaaide naar het publiek, hield de bal even hoog en speelde een partijtje met een paar pupillen.

Daarvoor had de van Ajax overgekomen middenvelder een uitgebreide rondleiding gehad, waarbij hij onder meer de omvangrijke prijzenkast van zijn nieuwe club heeft bezichtigd. Verder was er een fotosessie voor de massaal toegestroomde media. Barcelona nam De Jong onlangs over van Ajax voor ongeveer 75 miljoen euro.