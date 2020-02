Iker Casillas stopt als doelman en zet alles op kandidatuur Spaans bondsvoorzitterschap DMM

18 februari 2020

18u20

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Iker Casillas zet een punt achter zijn actieve carrière. Dat vertelde Jorge Nuno Pinto da Costa, de voorzitter van Casillas’ club FC Porto, aan de Portugese media. Het icoon van Real Madrid wil zich concentreren op zijn kandidatuur voor het Spaans bondsvoorzitterschap.

Sinds mei 2019, toen hij een hartaanval kreeg, kwam Casillas al niet meer in actie. En er lijkt geen comeback meer te komen. “Voor hij zich kandidaat stelde voor het bondsvoorzitterschap is Casillas mij komen zeggen dat hij een punt zet achter zijn carrière”, zegt Pinto da Costa.

Gisteren maakte Casillas, voormalig kapitein van de Spaanse nationale ploeg en ondertussen 38, op Twitter bekend dat hij voor het voorzitterschap gaat. “Ja, ik stel mij kandidaat voor het voorzitterschap van de Spaanse federatie”, bevestigde hij. “Samen brengen we onze federatie naar het niveau van het beste voetbal in de wereld: het Spaanse voetbal.” Wanneer de verkiezingen zullen plaatsvinden, is nog niet bekend. Casillas moet het dan opnemen tegen huidig preses Luis Rubiales. Ook voormalig regeringsleider Mariano Rajoy zou een kandidatuur overwegen.

Tussen 2008 en 2012 won de doelman met Spanje het EK, het WK en opnieuw het EK. Voor hij in 2015 naar Porto trok, speelde Casillas liefst 25 jaar voor Real Madrid, waarmee hij drie keer de Champions League won. Met de Koninklijke werd hij vijf keer landskampioen, daarna lukte het in Portugal ook nog een keer met Porto.

De officiële tweet van Iker Casillas:

Sí, me presentaré a la Presidencia de la @RFEF cuando se convoquen las elecciones. Juntos vamos a poner nuestra Federación a la altura del mejor fútbol del mundo: el de España. #IkerCasillas2020 pic.twitter.com/kHkBChqh4m Iker Casillas(@ IkerCasillas) link