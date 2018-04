Iker Casillas speelt 1.000ste match uit carrière: zó ziet zijn trofeeënkast eruit Axel Brisart

03 april 2018

16u43 0 Buitenlands Voetbal Belenenses - FC Porto: 2-0. Doelman Iker Casillas had zijn duizendste wedstrijd uit zijn carrière anders voorgesteld. Bij Porto won de Spanjaard nog geen enkele prijs, maar toch heeft hij een palmares om u tegen te zeggen. Vooral bij Real Madrid en de Spaanse nationale ploeg beleefde Casillas hoogdagen. Een greep uit zijn palmares:

5x La Liga

Iker Casillas is de speler die de meeste overwinningen in de Spaanse competitie op zijn naam heeft staan: 334, die ook vertaald worden in landstitels. Vijf keer werd hij met Real Madrid kampioen. Een eerste keer in het seizoen 2000-2001 met spelers als Roberto Carlos, Raúl en Luis Figo aan zijn zijde. Ook Claude Makelele, de huidige trainer van Eupen, speelde toen voor Real Madrid.

Na titels in 2002-2003, 2006-2007 en 2007–2008 won Casillas zijn laatste en vijfde titel in het seizoen 2011-2012. Toen haalde Madrid 100 punten in 38 wedstrijden. Casillas incasseerde amper 34 doelpunten en werd verkozen tot doelman van het jaar in Spanje.

3x Champions League

Iker Casillas werd op 15 september 1999 de jongste keeper ooit (18 jaar en 177 dagen) in de Champions League. Een record dat in oktober vorig jaar werd verbroken door de Belg Mile Svilar die bij Benfica speelt (18 jaar en 52 dagen).

Casillas heeft al 167 Champions League-wedstrijden gespeeld, niemand doet beter. De Spaanse doelman mocht de 'beker met de grote oren' drie keer in de lucht steken. In 2000 won Real de finale tegen een ander Spaans team, Valencia. Twee seizoenen later wonnen 'Los Blancos' hun negende Champions League, dit keer tegen het Bayer Leverkusen van Michael Ballack. Casillas moest 12 jaar wachten om zijn volgende Champions League te winnen. In 2014 won Real tegen stadsrivaal Atlético Madrid.

2x EK en 1x WK

167, zoveel wedstrijden speelde Iker Casillas voor de Spaanse nationale ploeg. Daarmee is hij de recordhouder. Zijn eerste match speelde hij in 2000 tegen Zweden, zijn laatste in 2016 tegen Zuid-Korea. Hij won drie grote toernooien met Spanje.

EK 2008

Het EK van 2008 was het eerste grote internationale toernooi dat de Spaanse doelman op zijn palmares schreef. Casillas was van groot belang voor 'La Roja'. Zo stopte hij twee strafschoppen in de kwartfinale tegen Italië. Spanje won uiteindelijk de finale met 0-1 tegen Duitsland.

WK 2010

Ook het volgende grote toernooi, het WK in Zuid-Afrika, wint Spanje. 'La Roja' klopte in de finale Nederland na een doelpunt van Iniesta in de verlengingen. Casillas speelde een sterk toernooi - hij incasseerde maar twee goals - en vooral het interview na de finale blijft bij. Casillas wist geen blijf met zijn emoties en kuste zijn vriendin en journaliste Sara Carbonero tijdens het interview.

EK 2012

Het EK van 2012 was de derde toernooiwinst op rij voor Casillas. Spanje vernederde Italië in de finale: 4-0. Vooral in de groepsfase liet Casillas zich opmerken met een schitterende save tegen Kroatië. Spanje won die match met 1-0 en ging door naar de kwartfinales.

Ook deze prijzen heeft Iker Casillas op zijn palmares:

2x Copa del Rey: 2011, 2014

4x Spaanse Supercup: 2001, 2003, 2008, 2012

2x UEFA Supercup: 2002, 2014

1x WK voor clubs: 2014