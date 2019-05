Iker Casillas na hartaanval op training afgevoerd naar ziekenhuis, Spaanse doelman buiten levensgevaar Redactie

01 mei 2019

16u38

Bron: AD/Marca/TVI 36 Buitenlands voetbal De Spaanse doelman Iker Casillas (37) heeft vandaag een hartaanval gehad. Dat is door zijn club FC Porto bevestigd nadat Marca het nieuws naar buiten bracht op basis van Portugese bronnen. Casillas is buiten levensgevaar en stelt het gezien de omstandigheden goed.

Casillas, die met Spanje in 2010 wereldkampioen werd, keept bij FC Porto. Op training werd de 37-jarige doelman onwel, waarna hij meteen naar het CUF-ziekenhuis van Porto werd vervoerd. Daar constateerden de dokters een myocardinfarct, een infarct aan het weefsel van het hart.

Enkele kleine operaties volgden - zo werd er een hartkatheterisatie doorgevoerd - waardoor de keeper snel buiten levensgevaar was en ondertussen ook bij bewustzijn is. “Casillas doorstond een hartaanval, waarna de training onmiddellijk werd onderbroken en hij naar het ziekenhuis werd overgebracht. Zijn toestand is inmiddels stabiel, de hartproblemen zijn van de baan”, bevestigt FC Porto.

Fuerza @IkerCasillas ! 🙏 Thibaut Courtois(@ thibautcourtois) link

Casillas stond vrijdag nog de hele wedstrijd onder de lat in het competitieduel met Rio Ave (2-2). Porto is met Benfica in een strijd verwikkeld om het kampioenschap. De regerend kampioen heeft twee punten achterstand met nog drie wedstrijden te gaan. Casillas komt dit seizoen wellicht niet meer in actie.

De ex-keeper van Real Madrid verlengde onlangs zijn contract bij de club met één seizoen. “En ik weet zeker dat het niet zijn laatste contract zal zijn. Het is wel duidelijk dat Iker van deze club en stad houdt”, jubelde eigenaar Pinto Da Costa toen. “Hij had voor het grote geld elders kunnen kiezen, maar blijft ons trouw.”

🤾‍♂️A nossa equipa de andebol dedica à vitória de hoje ao @IkerCasillas



💪Força Iker!#FCPorto #FCPortoAndebol #andebol #FCPortoSofarma #FCPortoSports pic.twitter.com/Jwiu7vZxBE FC Porto(@ FCPorto) link

Ánimo capitán. Espero que quede en un susto y pronto podamos verte de nuevo haciendo lo que más te gusta ⚽️. #FuerzaIker alejandro valverde(@ alejanvalverde) link

🙏🙏🙏🙏@IkerCasillas fuerza capi,un abrazo Santi Cazorla(@ 19SCazorla) link