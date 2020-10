IJsland verliest vóór komst Duivels tegen Denemarken - Nederland wint niet in Bosnië - Haaland maakt hattrick XC/ODBS

11 oktober 2020

23u13

Eerste zege Denemarken in poule België

Op de derde speeldag in groep 2 van de A-divisie in de Nations League heeft Denemarken zijn eerste zege geboekt, na een eerdere nederlaag tegen België en een gelijkspel tegen Engeland. Op bezoek in IJsland werd het 0-3, na doelpunten van Sigurjonsson (45' owngoal), Eriksen (46') en Skov (61'). Met vier punten blijft Denemarken op de derde plaats in de groep. IJsland, komende woensdag de tegenstander van de Rode Duivels, is puntenloos laatste. De Rode Duivels moesten zondag na hun eerste nederlaag in bijna twee jaar de leidersplaats afstaan aan Engeland, dat de clash in Wembley met 2-1 won. Engeland heeft met nog twee speeldagen te gaan zeven punten, eentje meer dan de Belgen.

Oranje blijft steken op 0-0

Nederland is op de derde speeldag van de Nations League niet verder geraakt dan een 0-0-gelijkspel in Bosnië en Herzegovina. Het was de tweede wedstrijd van bondscoach Frank de Boer aan het hoofd van het Nederlands elftal. Woensdag werd in eigen huis al met 0-1 verloren van Mexico. Nederland creëerde in Zenica zeer weinig. In de laatste 20 minuten nam de druk op het thuisdoel toch nog toe. Luuk de Jong was dicht bij een doelpunt en ook Frenkie de Jong was twee keer kansrijk. Het bleef echter 0-0. Bij Bosnië stond Gjoko Cimirot (Standard) 90 minuten tussen de lijnen.

In dezelfde groep eindigde het duel tussen Polen en Italië ook al op 0-0. Door de twee draws verandert er niets aan de stand. Italië blijft aan de leiding met vijf punten, eentje meer dan Nederland en Polen. Bosnië-Herzegovina staat laatste met twee punten. Woensdag wacht Oranje de uitwedstrijd tegen Italië, Polen ontvangt dan Bosnië-Herzegovina.

Eerste zege Kroatië, hattrick Haaland

Kroatië won in groep 3 voor het eerst. De Kroaten versloegen in Zagreb Zweden met 2-1. Kramaric zorgde zes minuten voor tijd voor de beslissende 2-1, op assist van Ivan Perisic (ex-Club Brugge). Beide ploegen hadden voor het duel nog geen punten. Het werd vanavond niet meteen een doelpuntenfestival in de hoogste klasse van de Nations League, want ook de klepper tussen Frankrijk en Portugal, een heruitgave van de EK-finale, eindigde in Parijs op een scoreloos gelijkspel. Met zeven punten staan de wereldkampioen en Europese kampioen samen aan de leiding in de groep.

In de B-divisie haalde Noorwegen met 4-0 uit tegen Roemenië. Erling Haaland scoorde een hattrick, Alexander Sörloth (ex-Gent) trof ook een keer raak.

