IJshockeyende president Wit-Rusland blijft lachen met coronavirus: “Zie jij hier virussen rondlopen? Ik zie ze niet” CPG

30 maart 2020

16u52 0 Buitenlands voetbal Onder het motto “gek, gekker, gekst”, voetballen ze in Wit-Rusland ondanks de coronapandemie rustig verder. De president van het land Alexander Lukashenko ziet er allemaal geen graten in en speelde afgelopen weekend zelfs nog een potje ijshockey. “Sport is het beste middel tegen het virus”, klonk het achteraf. Bekijk hieronder de video.



Het blijft onwaarschijnlijk: terwijl de rest van Europa en de wereld sportevenementen schrapt en uitstelt, wordt er in de Wit-Russische voetbalcompetitie gewoon verder gespeeld, mét publiek.

Wit-Rusland is een van de weinige landen die nog geen strikte regelgeving invoerde tegen de uitbraak van Covid-19. “De maatregelen in andere landen zorgen voor paniekzaaierij”, liet president Lukashenko eerder al verstaan. Om zijn woorden kracht bij te zetten nam de 65-jarige president deel aan een ijshockeytoernooi in Minsk. “Het is beter om staand te sterven, dan kruipend op je knieën te leven”, vertelde hij zaterdag na de hockeywedstrijd op de lokale televisie. “Er zijn hier geen virussen. Ik zie ze hier in ieder geval niet rondlopen. Sport - en bij voorkeur op het ijs - is het beste middel tegen het coronavirus. Het is hier net een ijskast.”

Vorige week kwam Lukashenko - die in 1994 aan de macht kwam in Wit-Rusland - al met het opvallende advies om “veel wodka te drinken, naar de sauna te gaan en hard te blijven werken”.

De Wit-Russische voetbalcompetitie - waar dit weekend de tweede speeldag van het kampioenschap werd afgewerkt - is bij gebrek aan ander sport- en voetbalevenementen populairder dan ooit. De voetbalbond van het Oost-Europese land verkocht ondertussen de tv-rechten van de nationale competitie aan tien verschillende landen, waaronder Oekraïne, Bulgarije, Servië, Rusland, Israël en India. Ook gokkantoren zien het voetbal in Wit-Rusland als reddingsboei en zetten er massaal op in.