Ierse voetbalclub meldt overlijden eigen speler: match wordt uitgesteld, competitiegenoten houden minuut stilte. Maar dan blijkt dat er niemand gestorven is

28 november 2018

10u20

Bron: RTE/BBC 0 Buitenlands Voetbal Opmerkelijk verhaal uit Ierland. Ballybrack FC, een amateurclub uit Dublin, meldde het overlijden van een van z’n spelers: Fernando Nuno La Fuente. De partij van Ballybrack werd vervolgens uitgesteld en competitiegenoten hielden een minuut stilte. Maar nu blijkt dat La Fuenta helemaal niet gestorven is.

Geen Ballybrack tegen Arklow Town afgelopen zaterdag. De partij in de Leinster Senior Football League werd uitgesteld door het ‘overlijden’ van Ballybrack-speler Fernando Nuno La Fuente. De competitie plaatste zelfs een overlijdensbericht in een Ierse krant en bood zijn deelneming aan familie en naasten aan. Daarnaast hielden competitiegenoten een minuut stilte.

Plots opschudding alom. La Fuente was helemaal niet overleden. Die laatste vertoefde gewoonweg een tijdje in thuisland Spanje. “Er is een grote fout gemaakt door een secretaris, die met ernstige persoonlijke problemen kampt”, luidt het prompt bij Ballybrack. “Er vond een spoedvergadering plaats en de man werkt inmiddels niet meer voor ons. De club nam reeds contact op met Fernando. Hij stelt het goed. Daarnaast bieden we onze excuses aan.”

Bij de bond kunnen ze er alvast niet om lachen. “We contacteerden de club eerder om te weten wanneer de begrafenis was. Ze zeiden ons dat hij zaterdag naar Spanje werd overgebracht, maar hij stierf pas een dag eerder. Dat deed bij ons een belletje rinkelen. Nadien kwamen we te weten dat hij nog leefde.” Het voorval wordt onderzocht. Mogelijk werd de dood van La Fuente verzonnen om zo de recente weekendmatch te kunnen uitstellen.