Ier moet tien matchen brommen nadat hij zich Jackie Chan waant maar komt met afgrijselijke fout nog niet in de buurt van wat Genk-speler ooit bezielde GVS

18 mei 2018

19u48 0 Buitenlands Voetbal Zo nu en dan worden er op een voetbalveld gemene trappen uitgedeeld, maar in de Australische A-League ging één roekeloze zonderling wel flink over de schreef. Roy O'Donovan viseerde het hoofd van de doelman en krijgt een schorsing van tien speeldagen onder de neus. De op één na langste schorsing in de Australische hoogste klasse. Genk-doelman Danny Vukovic deed in het verleden immers 'beter'.

De spits van Newcastle Jets mocht meteen gaan douchen nadat hij met een gestrekt been vol het gezicht van keeper Lawrence Thomas raakte. De doelman van tegenstrever Melbourne Victory bleef minutenlang liggen en werd stevig in een verband gewikkeld om de laatste minuten van de partij vol te maken.

Roy O'Donovan sent off for the worst tackle in A-League history, crashing his studs into Lawrence Thomas's jaw. Newcastle lose the final in disgrace. #ALeagueGF pic.twitter.com/fHHFfIDhvY Evan Morgan Grahame(@ Evan_M_G) link

Mep aan ref

O'Donovan is trouwens niet aan zijn proefstuk toe. De inmiddels 32-jarige ex-speler van Sunderland kreeg al eens acht matchen schorsing voorgeschoteld nadat hij zijn opponent een stevige kopstoot verkocht. Newcastle Jets gaat tot ieders verbazing overigens in beroep tegen de langdurige schorsing. "Roy had enkel de intentie om de bal te spelen", klinkt het in een officiële verklaring.

Tien speeldagen is de op één na hoogste schorsing in de Australische A-League. De enige die langer op het strafbankje moest plaatsnemen was Danny Vukovic. De huidige sluitpost van Racing Genk kreeg in zijn tijd bij de Central Coast Mariners liefst vijftien maanden schorsing waarvan zes met uitstel nadat hij de scheidsrechter een mep verkocht. Bekijk die actie hieronder.