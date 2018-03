Iedereen recht op de banken voor speler die leven van leukemiepatiënt probeert te redden Redactie

18 maart 2018

08u18

Bron: AD 22 Buitenlands Voetbal De voetbalsupporters in Nederland hebben gisterenavond massaal hun waardering laten blijken voor Lennart Thy. De Duitse spits van VVV-Venlo miste de wedstrijd van zijn club tegen PSV omdat hij met een stamceltransplantatie hoopt het leven van een leukemiepatiënt te redden. Door die actie wordt hij door iedereen in de armen gesloten.

Het Philips Stadion heeft een groots applaus voor Lennart Thy, de dappere VVV'er die vandaag ontbreekt. pic.twitter.com/SKoTPTGrrr Rik Elfrink(@ RikElfrink) link

Hoewel Thy er dus niet bij was in Eindhoven, werd hij door de PSV-supporters uitgeroepen tot Man of the Match. VVV-aanvoerder Danny Post nam de prijs in ontvangst. Eerder op de avond kreeg Thy in Eindhoven al een staande ovatie. Dat gebeurde in de elfde minuut, refererend aan zijn rugnummer.

Ook bij de andere wedstrijd van vanavond lieten supporters merken veel respect te hebben voor de actie van Thy, die zeven jaar geleden als jonge speler van Werder Bremen DNA afstond om zo in de toekomst mogelijk iemand met bloedkanker te kunnen redden. Onlangs kreeg hij bericht dat er DNA-match is en twijfelde hij geen seconde om de daad bij het woord te voegen.