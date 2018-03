Ideale opwarming voor return tegen Juventus: Spurs-Belgen hebben geen kind aan Huddersfield MH

03 maart 2018

17u53 0 Buitenlands Voetbal Zonder veel energie te verspillen, nam Tottenham vandaag eenvoudig de maat van Huddersfield. Op Wembley vierden Dembélé en co dankzij twee goals van uitblinker Heung-min Son (2-0) . Ideale generale repetitie richting de Champions League-kraker met Juventus van komende woensdag.

Op geen enkel moment had je het gevoel dat er een stunt in de maak was. Tottenham, met basispionnen Moussa Dembélé en Jan Vertonghen, domineerde vanaf het eerste fluitsignaal. Kane zag eerst nog nummer 25 dit seizoen gestuit op doelman Lössl. Maar iets voor het halfuur was het dan toch prijs voor de Spurs. Uitblinker Son bleef ijzig kalm oog in oog met de doelman van een onmachtig Huddersfield: 1-0, nummer negen dit seizoen voor de Zuid-Koreaan.

Tottenham hoefde het gaspedaal niet eens vol in te duwen om Huddersfield in bedwang te houden. Het klasseverschil bleek véél te groot. De 2-0 in minuut 54, opnieuw op naam van Son, was een logisch gevolg van het machtsvertoon. Kane kroop ditmaal met een gemeten voorzet in de rol van aangever. Son nam de doelman met een overhoekse kopbal tegenvoets te grazen. De Zuid-Koreaan zit aan tien stuks in de Premier League. Man in vorm. Het laatste halfuur bleek een maat voor niets. Tottenham - dat liefst 80% van het balbezit had - tikte naar hartenlust rond, zonder voor veel dreiging te zorgen. Aan de kant van Huddersfield mocht ook Laurent Depoitre nog tien minuten opdraven. Het pleit was echter al lang beslecht. Tottenham wipt zo (even) over Liverpool naar plek drie.