Ibrahimovic wordt uitgedaagd tijdens match met LA Galaxy, maar Zweedse spits reageert op gepaste wijze TLB

10 juni 2018

10u39 0

Met Zlatan Ibrahimovic valt niet te sollen. Dat weet nu ook ene Stephen 'Sunny' Sunday. De Nigeriaanse middenvelder van MLS-club Real Salt Lake City daagde de Zweedse prijsschutter, 36 intussen, uit tijdens een wedstrijd tegen LA Galaxy en dat kon 'Ibra' niet zomaar laten gebeuren.

De Zweed reageerde met twee goals en bij de viering van zijn eerste treffer stapte de ex-speler van onder meer FC Barcelona, Inter en Manchester United ostentatief in de richting van 'Sunny'. Bij de eerste goal ging Salt Lake-doelman Nick Romando pijnlijk de mist in.

Ibrahimovic gaf na de match, die LA Galaxy met 3-0 won, een korte en eigenzinnige uitleg over het uitdaag-incident. "'t Was niets belangrijks. Zo'n zaken gebeuren tijdens een wedstrijd. Ik hou wel van wat onderlinge spanning, het motiveert me. Het is als olie op het vuur gooien. Die vlam wordt dan groter en warm, geloof me maar. En ik ben het vuur..."

Lamah en Dallas blijven winnen in MLS

FC Dallas heeft op de veertiende speeldag van de Major League of Soccer (MLS) de drie punten thuisgehouden tegen Montreal Impact. De 2-0 eindstand stond al na achttien minuten op het scorebord.

Een eigen doelpunt van Mancosu (5.) en een strafschopgoal van Diaz (18.) volstonden voor de thuisploeg. Roland Lamah stond bij Dallas aan de aftrap en werd na 64 minuten gewisseld.

De Texanen blijven door hun vierde zege op rij mee aan kop in de Western Conference. Dallas telt na 14 speeldagen 29 punten, evenveel als Sporting Kansas City dat al een wedstrijd meer speelde. Montreal Impact is tiende en voorlaatste in de Eastern Conference.