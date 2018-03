Ibrahimovic wil furore maken in MLS, maar welke vedetten trokken nog naar Amerika? Jonas Polet en Axel Brisart

23 maart 2018

17u01

Bron: Eigen berichtgeving 1 Buitenlands Voetbal Zlatan Ibrahimovic trekt naar LA Galaxy. Na twee jaar in Manchester besloot de Zweedse superster dat het tijd is voor een Amerikaans avontuur. Welke andere sterren zal hij in de VS tegenkomen en welke voetballegendes gingen hem voor?

Los Angeles, welcome to Zlatan. #zLAtan #LAGalaxy pic.twitter.com/nFAY4X9zbR Zlatan Ibrahimović(@ Ibra_official) link

Manchester United heeft het contract met Zlatan Ibrahimovic beëindigd. De 36-jarige spits werd al een tijdje gelinkt aan LA Galaxy, een voetbalclub uit de Major League Soccer (MLS). ”Iedereen van de club wil Zlatan bedanken voor zijn bijdrage voor het team sinds hij op de club is aangekomen. We wensen hem het beste voor de toekomst”, luidt het in een persbericht van ‘The Red Devils’.

Ibrahimovic tekent een tweejarig contract in Los Angeles tot het einde van 2019 . La Galaxy zou Zlatan drie miljoen dollar betalen voor de overgang. De Zweed kondigde zijn transfer aan door een volledige reclamepagina te kopen in de LA Times met de boodschap: "Dear Los Angeles, you're welcome."

Zlatan Ibrahimovic has taken out a full page advert in the @latimes announcing his arrival at LA Galaxy. Classic Zlatan. pic.twitter.com/TeFXM2De7e Dale Johnson(@ DaleJohnsonESPN) link

In LA zal hij samenspelen met onder andere Gioviani Dos Santos, Jonathan dos Santos en Romain Alessandrini. Ibra is dus niet de enige topspeler die naar de MLS trok. Welke bekende namen kan Ibrahimovic nog tegenkomen op de Amerikaanse velden?

Bastian Schweinsteiger

De Duitser speelt sinds vorig seizoen voor Chicago Fire. De ex-speler van Manchester United en vooral Bayern München is intussen 33 jaar oud. Hij speelde vorig seizoen 26 wedstrijden, scoorde daarin drie keer en gaf zes assists.

Sebastian Giovinco

Maar liefst 55 keer in 88 wedstrijden, zoveel scoorde de Italiaan al voor FC Toronto. De man die drie jaar geleden nog tot de 100 beste voetballers ter wereld werd gerekend door de Britse krant The Guardian, voelt zich duidelijk in z’n sas in Amerika. Vorig jaar werd hij met Toronto ook landskampioen.

David Villa

David Villa speelde al exact 100 matchen voor New York City. De man die met Barcelona onder meer twee keer landskampioen werd én de Champions League won, start aan zijn vierde seizoen in de MLS. Hij zit al aan 66 doelpunten voor de ploeg uit New York.

Ashley Cole

Ashley Cole is een toekomstige ploegmaat van Ibrahimovic bij LA Galaxy. In 2016 verliet de linksachter AS Roma waar hij amper aan spelen toekwam. De Engelsman is vooral bekend van zijn tijd bij Chelsea waar hij bijna 230 keer speelde. De intussen 37-jarige Ashely Cole is titularis bij LA Galaxy.

Ook enkele grote namen die ondertussen al voetballer af zijn, deden het hem al voor.

David Beckham

David Beckham is in het voetbal één van de meest iconische namen van de afgelopen twintig jaar. Zowel op en naast het veld was hij een superster. De ondertussen 42-jarige Engelsman maakte naam bij Manchester United door zijn fabelachtige traptechniek. Deze leverde hem een lucratieve transfer op naar Real Madrid. Na vier jaar bij 'Los galacticos' maakte Beckham eind 2007 de overstap naar LA Galaxy. De aankondiging van de transfer was wereldnieuws en werd door de media uitgebreid in de aandacht gebracht. In totaal speelde de Engelse superster 118 wedstrijden voor LA Galaxy en scoorde 20 keer. Hij beëindigde zijn carrière bij PSG.

Thierry Henry

De Franse spits heeft een rijkgevulde carrière als voetballer achter de rug. Hij maakte naam bij onder andere AS Monaco en Juventus, maar vooral bij Arsenal en Barcelona. In 2010 tekende Henry een contract bij de New York Red Bulls waar hij in vier jaar 135 matchen speelde en 52 keer kon scoren. Henry is momenteel werkzaam als T3 bij de Rode Duivels.

Andrea Pirlo

Hij is een icoon in Italië en ook ver daarbuiten. De Italiaanse spelmaker stond bekend voor zijn geniale passenspel en flair. Hij maakte vooral naam tijdens zijn periode bij AC Milan en Juventus. In de zomer van 2015 verhuisde ‘l'architetto’ naar New York City FC. Pirlo speelde drie seizoenen in de MLS. In 62 wedstrijden kon hij slechts 1 keer scoren. In 2017 hing hij zijn voetbalschoenen aan de haak.

Ricardo Kaká

De Braziliaanse nummer tien werd gezien als een van de meest talentvolle spelers van zijn generatie. Hij kende zijn meest succesvolle periode bij AC Milan. Zijn goed prestaties werden opgemerkt bij Real Madrid en leidde tot een transfer in 2009. In de zomer van 2013 besloot Kaká om De Koninklijke te verlaten en keerde hij terug naar de club van zijn hart, AC Milan. In 2014 verhuisde Kaká naar Orlando City. Hij speelde in totaal drie seizoenen in de MLS waarin hij in 78 wedstrijden 25 keer kon scoren. Kaká kondigde in 2017 het einde van zijn carrière als profvoetballer aan.

Frank Lampard

Hij staat vooral bekend voor zijn succesvolle periode bij Chelsea. In de zomer van 2014 tekende de ondertussen 39-jarige Engelsman een contract bij New York City FC. In totaal speelde Lampard 31 wedstrijden in de MLS waarin hij 15 keer kon scoren.

Raùl

Wordt gezien als één van de beste Spaanse voetballers aller tijden en is een clubicoon bij Real Madrid. Hij scoorde maar liefst 228 doelpunten voor Los Blancos. Na enkele omzwervingen bij Schalke 04 en Al Sadd tekende de Spaanse goalgetter in 2015 een contract bij New York Cosmos. Hier speelde hij één seizoen waarin hij in 32 wedstrijden 9 keer het doel vond.