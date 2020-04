Ibrahimovic scoort in oefenpot voor Hammarby en veroordeelt fans van Malmö die zijn standbeeld vernielden: “Niveau van een kleuterklas” CPG

In afwachting van een herneming van de Serie A onderhoudt Milan-vedette Zlatan Ibrahimovic zijn conditie in eigen land bij Hammarby - de Zweedse club waarvan hij aandeelhouder is - waarmee hij een oefenduel afwerkte. De fans van zijn voormalige ploeg Malmö spelt hij de les na diverse incidenten met zijn standbeeld.

Na afloop maakte Ibrahimovic even tijd voor de media. Hij kreeg onder meer een vraag over een mogelijke comeback naar de Zweedse topklasse. “Ik heb altijd gezegd dat ik niet in de Allsvenskan zal spelen, maar ik heb ook al andere dingen gezegd. We zullen zien wat er gebeurt”, stelde hij tegenover broadcaster Dplay.

De 38-jarige Ibrahimovic keerde vorige maand terug naar Zweden toen in Italië de competitie werd stilgelegd. Wanneer er opnieuw in de Laars kan worden gevoetbald, is nog afwachten. De aanvaller heeft nog tot eind juni een contract bij Milan. De toekomst van de Zweed bij de Italiaanse club is vooralsnog onduidelijk.

Ibrahimovic zei tevreden te zijn dat hij kan trainen in Zweden, waar ze hopen de competitie in juni te beginnen. “Ik wil zolang mogelijk voetballen, maar we zullen zien wat er gebeurt. Ik ben heel tevreden dat ik met de jongens kan trainen op een moment dat er in Europa niet wordt gespeeld.” De Zweedse topschutter aller tijden werkte met Hammarby een oefenwedstrijd af, waarin hij ook wist te scoren.

Vorig jaar werd Ibrahimovic voor 25 procent eigenaar van Hammarby. Dat zorgde voor heel wat misnoegde reacties bij fans van zijn ex-club Malmö. Zij beschadigden onder meer verschillende keren het standbeeld van Ibrahimovic dat voor het stadion van Malmö is neergezet.

“Een schande, maar ik ben niet geschokt”, reageerde de topspits, die erop wees dat hij “100 miljoen kronen” (9,2 miljoen euro) hielp inzamelen voor de club. “Zulke mensen doen dat gewoon om in de media te komen, het is een niveau van een kleuterklas. Andere dingen zijn veel belangrijker. Vandaag gaat het over corona, over gezondheid. Ik weet wat ik heb bijgedragen.”

