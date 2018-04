Ibrahimovic niet echt onder de indruk van omhaal Ronaldo: "Hij moet dat eens vanop 40 meter proberen" Mike De Beck

05 april 2018

09u45

Bron: ESPN 112

Zlatan Ibrahimovic pakte bij zijn debuut bij LA Galaxy al uit met een prachtige treffer en Cristiano Ronaldo moest dinsdag absoluut niet onderdoen. Met een fabuleuze omhaal zette 'CR7' Real Madrid in een zetel in de kwartfinales van de Champions League. De voetbalwereld stond er met open mond naar te kijken. Ibrahimovic zelf reageert bij ESPN dan weer op geheel eigen wijze na het wondermooie doelpunt.

"Ik denk dat hij een doelpuntenmachine is", stak 'Ibracadabra' van wal. "Hij heeft een mooie goal gemaakt, maar hij zou het eens moeten proberen vanop 40 meter. Eens zien of hij dan nog binnen gaat." Een typische quote dus van de Zweedse spits. In het gele shirt van zijn land pakte Ibrahimovic in een interland tegen Engeland uit met een magistrale omhaal. Welke van de twee de mooiste is? Dat oordeel laten we aan u over.

EXCLUSIVE: Zlatan Ibrahimović compares his wonder goal with Cristiano Ronaldo's. https://t.co/xqDSI04Ywf pic.twitter.com/H6kR06d8HC ESPN FC(@ ESPNFC) link

This is absolutely unreal from Ronaldo! pic.twitter.com/VFtPVlJwep True Soccer Life ⚽️(@ TrueSccrLife) link