Ibrahimovic na treffer van ongeziene schoonheid: "Ik hoorde het publiek roepen: ‘Wij willen Zlatan.’ En ik heb ze Zlatan gegeven"

31 maart 2018

23u10 397 Buitenlands Voetbal Zlatan Ibrahimovic heeft de MLS met zijn eerste schot op doel al meteen met verstomming geslagen. Tegen het Los Angeles FC van Laurent Ciman (hij stond 90 minuten tussen de lijnen) pakte 'Ibracadabra' uit met een schitterende treffer. Zo zorgde de Zweed er mee voor dat zijn nieuwe club LA Galaxy een 0-3-achterstand alsnog omboog in een 4-3-voorsprong. Want jawel, Ibrahimovic scoorde daarna nog een keer.

Ook zijn interview na de wedstrijd was helemaal op z'n Zlatans. "Ik hoorde het publiek roepen: ‘Wij willen Zlatan, wij willen Zlatan.’ En ik heb ze Zlatan gegeven. Ze hebben me gesteund en ik heb hen iets terug gegeven. Fantastische steun. Mijn knie voelde goed aan. Na zo'n doelpunt mag ik niet klagen. Laten we hopen dat we zo verder kunnen doen."

Zo, nu weten ze in Los Angeles ook wie Zlatan Ibrahimovic is. De rijzige spits heeft zijn debuut allerminst gemist. Vanop de bank zag Ibrahimovic hoe de voormalige club van Jelle Van Damme tegen een 0-3 achterstand aankeek. Na de 1-3 mocht hij dan toch invallen en dat zagen zijn ploegmakkers maar al te graag gebeuren.

In de 77ste minuut zag 'Ibracadabra' uit zijn ooghoek dat de doelman wel bijzonder ver uit zijn doel stond. Met een waanzinnige curve poeierde de Zweed het leer vanop zo'n 30 meter kurkdroog tegen de touwen. Een treffer van ongeziene schoonheid. Alsof dat nog niet goed genoeg was, zorgde Ibrahimovic in de blessuretijd nog voor de 4-3. Alsnog de zege dus. Laurent Ciman kon er alleen maar vol bewondering naar kijken. "LA FC have just been Zlataned", klonk het.

"Na de eerste sprint moest ik meteen naar adem happen"

Ibrahimovic vertoeft nog maar sinds donderdag op Amerikaanse bodem. De vermoeidheid na de transatlantische vlucht speelde de spits, die overkwam van Manchester United, dan ook parten. "Die twintig minuten voelden alsof ik veertig wedstrijden heb gespeeld. Ik heb nog last van de jetlag. Ik heb ook lang niet gespeeld. Na de eerste sprint moest ik meteen naar adem happen. Bij de tweede dacht ik: ik zal maar trappen, en de bal ging erin."

"Ik heb nog wat tijd nodig om in het ritme te komen, te wennen aan het weer, de manier waarop de ploeg speelt", zei hij. "Maar de honger is nog altijd groot. Dit was een goeie start."