Ibrahimovic, na 44 goals in 49 matchen voor LA Galaxy: "Als Man United me nodig heeft, kom ik"

28 augustus 2019

17u49 0 Buitenlands voetbal In het leven en de carrière van Zlatan Ibrahimovic (37) lijkt niets onmogelijk. Ook een terugkeer naar Manchester United. De Zweed zet zowaar de deur op een kier.

Lukaku is weg, Sánchez is weg, Martial ligt even in de lappenmand. Man United loopt niet dik in de aanvallers. Alleen Rashford en de 17-jarige Greenwood zijn momenteel Solsjaers’ spitsen. Hallo, Zlatan Ibrahimovic? “Ik zou nog makkelijk mee kunnen draaien in de Premier League. Dus als United me nodig heeft, kom ik terug. Maar momenteel lig ik nog onder contract bij Galaxy, dus sorry.” Alleen loopt Ibra’s contract in december af, nadat hij de voorbije twee jaar een zware voetdruk heeft nagelaten in de Major Soccer League. Dit seizoen zit hij alweer aan 22 goals in 22 matchen, vorig seizoen klokte hij af op 22 stuks in 27 duels. Voor United scoorde hij 29 keer in 53 matchen, tot een tegen Anderlecht opgelopen knieblessure roet in het eten gooide. “Ach nee... Ik heb mijn job in Europa gedaan. Ik heb er 33 trofeeën gewonnen. Hopelijk kan ik hier ook nog iets winnen. En dan zien we wel waar het avontuur strandt.”

Als Zlatan terugkeert naar Engeland, is er een parallel te trekken met Wayne Rooney. Ook hij verliet Man Utd (via Everton) voor de MLS en DC United, om in januari volgend jaar speler-trainer te worden bij Derby County, club uit de ‘Championship’ of tweede klasse. “Het vertrek van Rooney verbaast me absoluut niet", aldus Zlatan. “Hij heeft hier zijn best gedaan en geduld gehad. Nu zit dat laatste erop. Maar Rooney is veel jonger dan ik. Ik ben oud. Wel nog dominant en het verschil makend. Ach, we zien wel. Zolang ik me fysiek maar goed voel. Dat is momenteel het geval.”

“En de MLS wordt er beter en beter op, al heeft het zijn tijd nodig. Veel tijd... De derby’s bijvoorbeeld. Die kan je in niets vergelijken met matchen als Milan - Inter, Marseille - PSG of Barcelona - Real Madrid. Maar in Amerika is niets onmogelijk”, besluit Zlatan, die er nog aan toevoegde dat hij af en toe contact heeft met Pogba. De Fransman lijkt uiteindelijk toch bij Man United te blijven. “Ik spreek met hem, ja. Welk advies ik hem geef? Ik geef hem véél advies, maar niets dat ik hier met jou ga delen.”