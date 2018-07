Ibrahimovic maakt praatjes ook waar in LA: spits bezorgt z'n club de zege met hattrick in 24 minuten DMM

30 juli 2018

07u37 0 Buitenlands Voetbal Zlatan Ibrahimovic is niet op zijn lauweren aan het rusten in Los Angeles. De Zweedse spits pakte vannacht tegen Orlando City als vanouds uit met een hattrick.

15 goals in 17 wedstrijden. Zlatan Ibrahimovic lijkt zijn overgang van Europa naar de Verenigde Staten moeiteloos te verteren. Ook in het duel met Orlando City sloeg de 36-jarige Zweed weer toe. De spits zette een 1-2-achterstand bij de rust om in een 4-3 zege voor LA Galaxy. De voormalige spits scoorde in 24 minuten drie keer: hattrick.

Na 22 wedstrijden staat LA Galaxy in de Western Conference op de 3de plaats met 35 punten. Het FC Dallas van Roland Lamah heeft er 42 en het LA FC van Laurent Ciman telt er 36. Die laatste 2 clubs hebben wel één match minder gespeeld dan Galaxy.

Bekijk hier de hattrick van "Ibracadibra"