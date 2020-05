Ibrahimovic is terug in Milaan, maar sportief directeur Hammarby: “Kans is reëel dat Zlatan volgend seizoen bij ons speelt" Redactie

11 mei 2020

21u59

Bron: Belga 0 Buitenlands voetbal Zlatan Ibrahimovic (38) is terug in Italië. De 28-jarige Zweed was de voorbije weken in eigen land en onderhield zijn conditie bij Hammarby, de club waarvan hij 25 procent van de aandelen bezit. De sportief manager van de Zweedse eersteklasser, Jesper Jansson, verklaarde in de plaatselijke krant Expressen dat het reëel is dat Zlatan ook effectief een contract als speler zal ondertekenen bij de club.

“De kans dat Zlatan bij ons gaat spelen, is waarschijnlijk”, zei Jansson, die in een ver verleden (1999-2000) ooit voor Racing Genk speelde. “Er is nog niet concreet over onderhandeld. Maar dat moet ook niet. Zlatan zal wel zeggen wat hij wil. Ik ken hem inmiddels goed genoeg. Als zijn besluit voor honderd procent vastligt, zal hij het bekendmaken. Natuurlijk spreekt de gedachte van zijn komst ons erg aan.”

Ibrahimovic reisde in maart vanuit het zwaar getroffen Italië, waar hij nog tot eind juni een contract heeft bij AC Milan, naar Zweden. Daar onderhield hij tot vandaag zijn conditie bij Hammarby. Deze ochtend keerde hij terug naar Milaan. De clubs in de Serie A mogen vanaf volgende week maandag opnieuw in kleine groepen trainen. Wanneer de Italiaanse competitie hervat wordt, is nog onbekend. Eind mei hopen de clubs meer duidelijkheid te hebben.