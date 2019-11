Ibrahimovic is niet de enige: ook deze (ex-)spelers zijn eigenaar van een club XC/NVE

27 november 2019

15u46 0 Buitenlands voetbal Zlatan Ibrahimovic krijgt een kwart van de aandelen in handen van Hammarby en wordt mede-eigenaar van de Zweedse eersteklasser. Welke (ex-)spelers zijn nog eigenaar van een club? Een overzicht.

Hazard, Ba, Cabaye en Sow: San Diego 1904 FC

Eden Hazard, Demba Ba, Yohan Cabaye en Moussa Sow richtten in 2017, met enkele lokale investeerders, een gloednieuwe club op in het Amerikaanse San Diego. Het team, dat de naam San Diego 1904 FC kreeg, komt momenteel uit in de NISA (National Independent Soccer Association) League, de derde divisie in de Verenigde Staten.

Ronaldo: Real Valladolid

De voormalige goalgetter van FC Barcelona, Inter Milaan en Real Madrid deed vorig jaar wenkbrauwen fronsen met de aankoop van de Spaanse eersteklasser Real Valladolid. In ruil voor 30 miljoen euro werd de Braziliaanse coryfee hoofdaandeelhouder van de club, die sinds vorig jaar opnieuw actief is in La Liga. Ex-Club Brugge-spelers Jordi Figueras en Ludovic Butelle kwamen in het verleden uit voor Valladolid, net zoals Fernando Hierro, René Higuita en Gabriel Heinze.

Nevilles, Scholes, Butt en Giggs: Salford City

Samen met z’n broer Phil Neville, Paul Scholes, Nicky Butt en Ryan Giggs kocht Gary Neville in 2014 de Engelse non-league club Salford City. Dat met de bedoeling om de kleine club te laten promoveren naar de nationale reeksen. De investering van de vijf leden van Manchester Uniteds bekende ‘Class of ‘92' werd door de BBC in een documentaire vastgelegd. Intussen is de club al opgeklommen naar de League Two, het vierde niveau in Engeland.

Drogba: Phoenix Rising

Voormalig Chelsea-aanvaller Didier Drogba werd in 2017 mede-eigenaar van Amerikaans tweedeklasser Phoenix Rising. De Ivoriaan was destijds de eerste die zich zowel speler als (mede-)eigenaar van hetzelfde team mocht noemen. Vorig jaar stopte de spits op z'n veertigste met voetballen.

La Ling: AS Trencin

Ajaxicoon Tscheu La Ling verraste in 2007 toen hij voor 800.000 euro eigenaar werd van een onbekende club in Slovakije. Intussen speelde AS Trencin heel wat Europese matchen én leverde het een pak spelers aan Jupiler Pro League-clubs. Onder meer Leon Bailey, Moses Simon, Wesley Moraes, James Lawrence en Samuel Kalu verlieten Trencin voor een avontuur in de Belgische eerste klasse.

Beckham: Inter Miami FC

Van de ‘Class of 92' was het enkel David Beckham die bedankte voor het voorstel om Salford City over te nemen. In 2014 deed de wereldster zijn plannen uit de doeken om een MLS-team op te richten. En dat team, Inter Miami FC, zal op 14 maart 2020 zijn eerste thuiswedstrijd in de Major League of Soccer spelen tegen LA Galaxy, de ex-club van de Engelsman. Het wordt voor Beckham, zes jaar nadat hij zijn schouders onder het project zette, eindelijk de kroon op het werk. Het elftal van Inter Miami is momenteel nog onder constructie. Matias Pellegrini vervoegde het team al, maar het is nog wachten op een handvol spelers en een hoofdcoach. Grote namen als James Rodriguez, Radamel Falcao, Luis Suarez, Edinson Cavani en David Silva circuleren in het geruchtencircuit, maar geen van hen tekende tot dusver.

Partey: Alcobendas Sport

De Ghanese middenvelder van Atlético Madrid werd in juli dit jaar, samen met drie vrienden, eigenaar van de Spaanse vierdeklasser Alcobendas Sport. De club uit Madrid werd opgericht in 1995. “Het doel is om Alcobendas Sport één van de grote clubs in Spanje te maken”, vertelde Thomas Partey. Om dat doel te halen, hebben ze Javi Banos als coach aangeworven. Hij was de eerste trainer die Partey had in de jeugd van Atlético.

Villa: Queensboro FC

David Villa wordt mede-eigenaar van Queensboro FC, een nieuwe Amerikaanse club uit New York dat vanaf 2021 in de USL (United Soccer League), de Amerikaanse tweede divisie, zal uitkomen. De Spanjaard richtte de ploeg op met de Amerikaanse zakenman Jonathan Krane.

Piqué: Andorra FC

Gerard Piqué kocht eind 2018 aandelen in de grootste club van de dwergstaat. En dankzij een financiële bijdrage van de Barça-verdediger speelt FC Andorra dit seizoen twee Spaanse voetbaldivisies hoger dan vorig jaar. Eigenaar Piqué betaalde de Spaanse voetbalbond 450.000 euro om een vacante plek in de derde divisie (Segunda División B) te verkrijgen. FC Andorra dwong afgelopen seizoen op eigen kracht promotie van de vijfde naar de vierde divisie af.