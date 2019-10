Ibrahimovic geeft kinderen in Malmö vrij van school Redactie

08 oktober 2019

11u32

Bron: AD.nl 0 Time-out Zlatan Ibrahimovic heeft de schoolkinderen van geboortestad Malmö via twitter toestemming gegeven vanmiddag wat eerder vrij te nemen van school. In de loop van de dag wordt er namelijk een standbeeld van de Zweedse aanvaller onthuld.

Zlatan vindt dat daarbij zo veel mogelijk mensen aanwezig moeten zijn. “Tot morgen, dinsdag 15u aan het stadion van Malmö om mijn standbeeld te onthullen. Ik geef alle kinderen vrij om de ceremonie bij te kunnen wonen", twitterde de oud-international, tegenwoordig actief in de Verenigde Staten, gisteren. De verwachting is dat Ibrahimovic zelf ook aanwezig is.



De autoriteiten van Malmö lieten overigens wel weten dat Zlatan niet bevoegd is schoolkinderen vrij te geven, en dat de oproep daarom niet al te serieus moet worden genomen.

Malmö/Sverige Vi ses imorgon, tisdag kl 15.00 på Malmö stadion för avtäckning av statyn. Zlatan ger ledigt till alla ungdomar från malmö skolor att delta under ceremonin! Zlatan Ibrahimović(@ Ibra_official) link