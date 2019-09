Ibrahimovic (37) roept zichzelf uit tot “beste speler ooit in Amerika” en schoffeert Mexicaanse journalist ODBS

17 september 2019

08u01

Bron: AP 0 MLS ‘Classic Zlatan’. Zoals alleen Ibrahimovic dat kan, pakte hij uit met grootspraak na een nieuwe hattrick voor LA Galaxy. “Ik denk dat ik de beste speler ooit ben die de MLS (Major Soccer League, nvdr) al gezien heeft. En dat zeg ik niet om te lachen.” Waarna hij ook nog even een Mexicaanse journalist door de mangel haalde.

Op zijn 37ste jaagt ‘Ibracadabra’ de goals nog altijd vlotjes binnen. Na zijn drie stuks in de 7-2-zege tegen Kansas City zit de Zweed aan 26 doelpunten voor Los Angeles dit seizoen, met nog vier matchen te spelen in de reguliere competitie. Nog nooit deed een speler van LA Galaxy beter. In totaal speelde Zlatan 51 matchen in de MLS, waarin hij 48 keer scoorde. Cijfers uit de categorie Messi/Ronaldo, al is de MLS natuurlijk niet te vergelijken met La Liga of de Serie A. Alleen koopt Zlatan daar voorlopig nog niet veel prijzen voor. Ook dit seizoen staat LA Galaxy pas vijfde in de Western Conference. Net aan dat gebrek aan trofeeën in de States, durfde een journalist zich te wagen in bovenstaand interview.

Dat ging zo. Zlatan: “Ik denk dat ik de beste speler ooit ben die al in de MLS gespeeld heeft. En dat zeg ik zonder te lachen.

Journalist: “Waarom?”

Zlatan: “Heb je me de voorbije twee jaar hier bezig gezien? Of tonen ze de wedstrijden niet in Zweden?”

Journalist: “Vind je niet dat je eerst een kampioenschap moet winnen voordat je als de beste ooit in de MLS kan doorgaan?”

Zlatan: “Neen.”

Journalist: “Dus geen landstitel nodig?”

Zlatan: “Neen. Ik wil dat omdat ik er voor speel, niet om te tonen wie ik ben.”

Journalist: “OK”

Zlatan: “Van waar ben jij eigenlijk?”

Journalist: “Mexico.”

Zlatan: “Ah, daarom vraag je me dat” (vrij vertaald)

Journalist: “Denk je dat je dit ook nog in een grote Europese competitie kan brengen?”

Zlatan: “Overal waar ik nog naartoe ga, kan ik dat. Makkelijk.”

