Huisarrest lijkt eerder luxevakantie: Ronaldinho vertoeft in viersterrenhotel met cocktailbar en rooftopzwembad MDRW

09 april 2020

05u30 3 Buitenlands voetbal Een gigantisch viersterrenhotel met zicht op zee, cocktailbar en een rooftopzwembad. ‘t Is voor Ronaldinho een fikse upgrade van de Paraguayaanse gevangenis waar hij tot voor kort zijn dagen sleet.

Na 31 nachten achter de tralies heeft Ronaldinho de gevangenis mogen verlaten. Daarvoor hoestte de 40-jarige Braziliaan volgens Zuid-Amerikaanse media een borgsom van anderhalf miljoen euro op. De dribbelkont heeft momenteel huisarrest in een hotel in de hoofdstad Asunción, waar hij permanent bewaakt wordt. Maar een drama is dat niet voor ‘Dinho’. Hij vertoeft samen met zijn broer in een luxueus viersterrenhotel.

Het Palmaroga-complex is één van de meest felbegeerde hotels in Paraguay, maar voor de voetballegende vonden ze nog een vrije kamer. Ronaldinho had het slechter kunnen treffen. Hij kreeg de presidentiële suite, inclusief vierpersoonsbed, flatscreen TV, roomservice en bubbelbad. En als de Braziliaan zich toch verveelt, kan hij zich laven aan de cocktailbar en het unieke rooftopzwembad.

Het Braziliaanse dribbelwonder werd vorige maand aangehouden in Paragay. Hij reisde naar het buurland om een boek te promoten. Wanneer de politie de hotelkamer van hem en zijn broer Roberto ondersteboven keerde, merkten ze vervalste paspoorten op. De onderzoeksrechter twijfelde niet en sloeg de ex-speler van PSG, FC Barcelona en AC Milan in de boeien. Ronaldinho werd samen met zijn broer ondergebracht in de streng beveiligde Agrupación Especializada-gevangenis. Van justitie is hij nog niet af, want het onderzoek blijft gewoon lopen.

Anderhalf jaar geleden verloor de Gouden Bal van 2005 zijn paspoort. De reden: een onbetaalde boete van 2,25 miljoen euro wegens het bouwen in beschermd natuurgebied. Maar volgens zijn advocaat was het allemaal één groot misverstand. Zijn cliënt wist naar eigen zeggen niet dat zijn paspoort fake was en voelde zich zelf gerold. Ronaldinho wijst in de richting van ene Dalia López. De zakenvrouw zou een krak zijn in het verkopen van valse paspoorten. Ze staat geseind bij de Paraguayaanse ordediensten.

