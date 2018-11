Huilende Leicester-spelers geven verongelukte voorzitter passend eerbetoon met zege, ook OHL kan emotioneel duel winnen LPB

03 november 2018

19u05 0 Buitenlands Voetbal Leicester City heeft zijn eerste wedstrijd na de tragische dood van de Thaise clubeigenaar Vichai Srivaddhanaprabha gewonnen. Een goal van Demarai Gray loodste ‘The Foxes’ in een emotioneel duel voorbij staartploeg Cardiff City.

Al tijdens het eerbetoon voor Vichai hielden sommige Leicester-spelers het niet droog. Tijdens een indrukwekkende minuut stilte werden foto’s van de slachtoffers van de helikoptercrash getoond op een groot beeldscherm in het stadion. Op de tribunes hingen spandoeken ter ere van de populaire Vichai, wiens stoffelijk overschot in Bangkok wordt begraven. De selectie van Leicester vloog na de wedstrijd meteen naar de Thaise hoofdstad om de uitvaart van Vichai bij te wonen. De 60-jarige miljardair kwam vorige week zaterdag om het leven toen de helikopter, die hem bij het stadion van Leicester ophaalde na het duel tegen West Ham United, neerstortte. Geen van de vijf inzittenden overleefde de crash.

Bij de 0-1 van Leicester jubelden alle spelers uitbundig, samen met de meegereisde fans. Alle vingers wezen omhoog richting hemel. Haast op hetzelfde moment kwam Oud-Heverlee Leuven, de andere club waarvan Vichai eigenaar was, in eigen land in actie in 1B. Ook de Leuvenaren hadden een passend eerbetoon in huis voor hun aflijvige voorzitter. OHL haalde het met ruime 4-1-cijfers van Tubeke. De wedstrijd begon met een minuut stilte en de spelers van OHL droegen een zwarte rouwband. Na een uur wedstrijd volgde nog een nieuw eerbetoon.

Forever in our hearts. pic.twitter.com/OXBAE1GBZA Leicester City(@ LCFC) link