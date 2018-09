Hugo Lloris speelt na dronken rit rijbewijs twintig maanden kwijt en moet fikse boete betalen Redactie

12 september 2018

12u36

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Hugo Lloris is door een Engelse politierechter hard gestraft voor zijn dronken rit enkele weken geleden in Londen. De doelman, aanvoerder van wereldkampioen Frankrijk en Tottenham, is zijn rijbewijs voor twintig maanden kwijt. Hij moet bovendien een boete van 50.000 pond (56.200 euro) betalen.

Lloris werd de ochtend van 24 augustus met zijn Porsche tegengehouden tijdens een politiecontrole in Gloucester Place, in het centrum van Londen. Hij bleek ruim twee keer de toegelaten hoeveelheid alcohol in het bloed te hebben.

De 31-jarige Fransman betwistte de feiten voor de rechtbank niet en pleitte schuldig.