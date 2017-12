Hugo Broos weg bij Kameroen: "Ben al zes maanden niet meer betaald" Niels Vleminckx

17u57 3 afp Hugo Broos Buitenlands Voetbal Hugo Broos is niet langer de bondscoach van Kameroen. 'Wegens tegenvallende prestaties', stelt het Afrikaans land. Broos weerlegt dat in een reactie aan onze redactie: "Ik had zélf een deadline gesteld: ik ben al zes maanden niet meer betaald. En de staf heeft in die tijd ook geen euro gezien voor de onkosten die ze gemaakt heeft voor scouting."

"Vijf maanden geleden hadden we nog een mondeling akkoord over een contractverlenging - mijn lopende overeenkomst zou aflopen in februari 2018. Alles was in orde, enkel de papieren moesten nog getekend worden. Nadien werd het plots stil. Daarom had ik de bond gezegd dat ik voor 15 december duidelijkheid moest hebben. Kameroen heeft blijkbaar besloten de eer aan zichzelf te houden."

OFFICIAL : Hugo Broos has been sacked as Cameroon NT coach. pic.twitter.com/yn3PzoCKJx Lotfi Wada(@ LotfiWada) link

Amper negen maanden geleden had Broos Kameroen nog Afrikaans kampioen gemaakt. Ondanks het gebrek aan kwaliteit en het afzeggen van verschillende sterkhouders. "Dat is voetbal. En al zeker in Afrika", klinkt het berustend bij Broos. "Het is spijtig, maar ik ben toch tevreden over mijn passage bij Kameroen. Ik vind dit echt geen ramp. Het is natuurlijk teleurstellend dat ik op deze manier afscheid moet nemen - ik heb mijn ontslag moeten vernemen via de bondsdokter, van de bond hoorde ik nog niets. Maar op deze manier doorgaan was niet werkbaar. Er waren te veel spanningen, er was te veel onzekerheid. Er is bijvoorbeeld nog geen bondsvoorzitter bij Kameroen, wat de zaken alleen maar moeilijker maakte. "

Hoe het nu verder moet, weet Broos (65) nog niet. "Of ik mijn carrière als coach verderzet? Dat weet ik nog niet. Dat zal ik moeten bekijken. Ik heb daar de laatste maanden alvast nog niet over nagedacht."

Hugo Broos ontslagen als trainer van Kameroen. 🙄☹️ Van der Elst Franky(@ DerFrvde) link

Meer over Kameroen

sportdiscipline

sport

voetbal