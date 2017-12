Hugo Broos ontslagen als bondscoach van Kameroen Yari Pinnewaert

Hugo Broos

Hugo Broos is niet langer de bondscoach van Kameroen. Dat heeft de Kameroense voetbalbond zopas bekend gemaakt in een perscommuniqué. De 65-jarige Broos won begin dit jaar nog de Africa Cup met de Ontembare Leeuwen, maar ze konden zich niet plaatsen voor het WK in Rusland. Wellicht werd daarom zijn contract, dat nog liep tot februari 2018, per direct wordt ontbonden.

OFFICIAL : Hugo Broos has been sacked as Cameroon NT coach. pic.twitter.com/yn3PzoCKJx Lotfi Wada(@ LotfiWada) link