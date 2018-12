Houten bal krijgt zijn apotheose: Lionel Messi zwicht dan toch en zet handtekening Stijn Joris

28 december 2018

06u45 5 Buitenlands Voetbal Hij heeft hem getekend. Lionel Messi is één van de vele vedettes óp en het uithangbord ván de houten bal. Bart Uyttersprot heeft zijn project tot een goed einde gebracht. Bij zijn derde poging slaagde hij erin om de handtekening van de Argentijnse wereldster te bemachtigen.

Met het werelduurrecord dat Eddy Planckaert op hun houten fiets vestigde, haalde de Victor Hortaschool uit Evere in 2015 de nationale pers al een keertje. Bezieler Bart Uyttersprot (42) dacht na die stunt nog groter. Collega en praktijkleraar Geert Muylaert vervaardigde een houten bal en daarmee doorkruiste Uyttersprot Europa. Onder het motto ‘niks is onmogelijk’, wou hij zijn leerlingen inspireren én uitdagen. Elk jaar weer ziet hij tieners met een groot potentieel afhaken of hun studies naar het achterplan verschuiven. Om hen te triggeren, daagde hij zichzelf uit om zoveel mogelijk topvoetballers die bal te laten signeren met als ultiem doel: de krabbel van Lionel Messi.

Eerste kans laten liggen

Pfaff, Bergkamp, Maldini, Puyol, Hazard, Shevchenko, Koeman, Pirlo, Ronaldinho, zelfs Maradona, één voor één kregen ze de houten bal in handen en signeerden ze het kleinood. Alleen Messi bleek - zoals het voor een wereldster hoort - onbereikbaar. “Ik had een eerste kans toen we bij Ajax Dennis Bergkamp konden laten tekenen”, legt Uyttersprot uit. “Hij had een lijntje naar Luis Suárez en zo had ik meteen heel dicht bij Messi kunnen raken. Ik vond dat te snel en dus gingen we eerst via Van Basten. Uiteindelijk was Puyol de 16de die tekende en toen kwamen we een eerste keer heel dichtbij. De Spanjaard belde Messi tevergeefs op. Hij bleek net het trainingscomplex van Barça verlaten te hebben en was vertrokken voor enkele daagjes vakantie.”

Close but no cigar. Het paste eigenlijk helemaal in het verhaal van Uyttersprot. “Ik koos bewust niet voor de makkelijkste weg. Niemand wandelt door het leven zonder ontgoochelingen. Niet opgeven en op zoek gaan naar een volgende kans is precies de boodschap die ik ook aan onze leerlingen wil overbrengen.”

“Uiteindelijk heb ik de lat nog hoger gelegd. Ik ging op jacht naar handtekeningen van voetballers die ooit op een WK stonden. Als je alle spelers die de bal gesigneerd hebben bij mekaar brengt, heb je een compleet palmares. Van EK en WK tot de Africa Cup, de Champions League en noem maar op.”

Vlak voor de start van het WK in Rusland waren er 31 vijf- en zeshoekjes gevuld, alleen die ene handtekening ontbrak nog. Uyttersprot schakelde via via Lucas Biglia in. De Argentijnse nationale selectie bereidde haar WK voor in Barcelona en Biglia was bereid de brug naar Messi te zijn. Uyttersprot overwon zijn vliegangst en boekte in zeven haasten een vlucht. “De veiligheidsmensen hielden ons op afstand. Biglia is de bal komen tekenen en zei dat Messi zou volgen, maar op een bepaald moment zagen we de spelersbus passeren en wisten we dat het opnieuw een maat voor niets was.”

Eind augustus kreeg Uyttersprot opnieuw hoop. De Champions League-loting stopte Barcelona in een poule met PSV. Hij zocht contact met de PSV Foundation en daar kreeg zijn verhaal gehoor. Zij waren bereid om hem te helpen als Messi eind november naar het Philips Stadion afzakte. “Om een extra mogelijkheid te creëren, boekte ik ook een kamer in het hotel waar buitenlandse clubs meestal verblijven als ze tegen PSV spelen. Daar bleken ze dan toch niet te logeren. Ik zag het opnieuw misgaan.”

Dinsdagavond 27 november trainde Barcelona in het stadion van PSV en dat was hét moment om bij Messi te raken. Wanneer de Argentijn van de spelersbus stapte, ontstond er heel wat hectiek. Stewards moesten hem door de menigte gidsen. Intussen stond Uyttersprot dankzij de PSV Foundation binnen in een gangetje te wachten. Eigenlijk mocht daar helemaal niemand postvatten, maar zelfs de UEFA kneep een oogje dicht. “Mijn vrouw was nog snel achterna gereden met de kinderen, omdat ik hen er graag bij wou. Na 2,5 jaar mijn tijd in die bal gestopt te hebben, wilde ik dit moment met hen delen. Van de ontmoeting zelf herinner ik me niet meer zo heel veel. Ik was in een roes van het moment dat Messi op ons afstapte. Hij heeft de bal getekend en maakte tijd voor foto’s. Het plan was toch gelukt en dat mijn gezin er deel van mocht uitmaken, was voor mij nog het mooist van allemaal.”

Reis van 20.000 km

Zo maakte de houten bal een reis van meer dan 20.000 kilometer via onder meer Amsterdam, Zürich, Milaan, Parijs, Barcelona en uiteindelijk Eindhoven. De 32 vakjes zijn één voor één gesigneerd en Messi zit erbij. Bart Uyttersprot is intussen aan een boek bezig over zijn avonturen en stapt straks naar zijn leerlingen om hen zijn project uit de doeken te doen. Met foto’s van Messi, Maradona en Ronaldinho als eyecatchers. Missie geslaagd.