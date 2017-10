Hopeloos! Nadat Advocaat Luxemburg wel degelijk met 8-0 zag verliezen, heeft Oranje zege met 7 goals verschil nodig tegen Zweden GVS/ODBS

19u56 21 photo_news Buitenlands Voetbal Oranje heeft een mirakel nodig om nog op het WK te geraken. Nederland riep vanavond de hulp van Luxemburg in, maar dat kreeg het alles behalve. Zweden - Luxemburg 8-0. Net de uitslag die Dick Advocaat eerder nog had weggelachen. Later op de avond won Oranje te nipt in Wit-Rusland: 1-3. Alleen als Nederland dinsdag thuis met zeven goals verschil wint in de onderlinge confrontatie met Zweden, speelt het nog als nummer twee barragematchen.

Het ging hard in de Friend Arena in Stockholm. Bij de pauze stond het al 3-0, in de tweede helft deed de ploeg van Janne Andersson daar nog vijf stuks bij. Isaac Kiese Thelin, de aanvaller door Anderlecht uitgeleend aan Waasland-Beveren, verving in minuut 74 Marcus Berg die vier goals voor zijn rekening had genomen. Ook Granqvist (p), Lustig en Toivonen scoorden. Opvallend: begin september had Luxemburg nog 0-0 gespeeld in Frankrijk.

Of het reëel is? Die 8-0 van Zweden was toch ook niet reëel. Dan kunnen wij ook met 6-0 winnen. Moeten we met 7-0 winnen? Dan maken we er nog eentje bij Dick Advocaat na Wit-Rusland - Nederland

Lees ook Wonder van Borisov: Nederland met moed der wanhoop voor laatste kans

Zweden telt 19 punten, eentje minder dan Frankrijk dat met 0-1 won in Bulgarije dankzij een goal van Matuidi. Nederland volgt als nummer drie met 16 punten. Het heeft ook een veel minder goed doelsaldo dan de Zweden. Plus 19 voor Zweden, plus 7 voor Oranje. Concreet betekent dit dat Nederland dinsdag met zeven goals verschil moet winnen van Zweden, om nog over de ploeg van bondscoach Janne Andersson te springen. Een schier onmogelijke opdracht.

De 8-0-zege van Zweden zag Nederlands bondscoach Dick Advocaat alvast niet aankomen. Op zijn persconferentie eerder deze week snauwde hij immers een journalist af: "Ach die winnen niet met 8-0, wat is dat nou voor een stomme vraag?" Tja...

Zweden wint met 8-0 van Luxemburg. Een score die Dick Advocaat zeker niet zag aankomen¿ ¿ https://t.co/IxXYNQyP2l pic.twitter.com/Q09898hBrA NOS Sport(@ NOSsport) link

Na de monsterzege van de grote concurrent bleef Advocaat met grote vragen achter. "Dat is een uitslag die vandaag de dag in het topvoetbal niet meer voorkomt. Luxemburg speelde drie weken geleden uit tegen Frankrijk nog met 0-0 gelijk, dan kan je toch niet bedenken dat ze nu met 8-0 verliezen", zei Advocaat kort voor de aftrap van zijn eigen troepen op de Nederlandse televisie. "Ik vind het wel vreemd dat ze tegen Frankrijk zo'n beetje met twaalf man verdedigd hebben en nu zwaar op de aanval speelden", zei Advocaat.

In Wit-Rusland won Oranje vervolgens met hangen en wurgen met 1-3. Pröpper opende voor Nederland, waarna een nieuwe blamage leek te volgen na de gelijkmaker van Volodko snel na de rust. Pas in de slotfase kon Nederland wat afstand nemen via een penaltygoal van Robben (84') en een vrije trap van Depay (90').

REUTERS Robben wil vaart maken nadat hij een penalty heeft benut voor de 1-2.

Advocaat, nogmaals: "We gaan niet van tevoren zeggen dat het niet mogelijk is. Want het is wél mogelijk. Aanvoerder Arjen Robben zei dan weer wel dat het onmogelijk is. "Dat vind ik een vreemd antwoord", zei Advocaat toen hij op de Nederlandse televisie met die woorden werd geconfronteerd. "Want we moeten nog een wedstrijd spelen. Of het reëel is? Die 8-0 van Zweden was toch ook niet reëel. Dan kunnen wij ook met 6-0 winnen. Moeten we met 7-0 winnen? Dan maken we er nog eentje bij. De realiteit is dat het heel moeilijk wordt, maar het is nog niet voorbij."



Advocaat erkende dat de monsterzege die Zweden eerder op de avond boekte op Luxemburg (8-0) een mentale tegenvaller was voor Oranje. "Als je van tevoren al weet dat je vijf of zes goals moet maken, is het toch anders dan wanneer je gelijktijdig begint. Maar geen excuses daarover. We moeten boos zijn op onszelf, niet op Luxemburg. We kregen maar geen controle over de wedstrijd. Dan kan ik er wel een paar spitsen bijzetten, maar dan loop je nog tegen een nederlaag op ook. We wilden graag met veel goals verschillen winnen, dat hebben we ook geprobeerd, maar dit was zeker niet onze beste wedstrijd."

Een kleine rekenfout van Dick Advocaat, die denkt dat 6-0 winst tegen Zweden voldoende is: ¿Dan maken we er nog één bij¿ #wruned pic.twitter.com/Ljio65xgLJ NOS Sport(@ NOSsport) link

photo_news