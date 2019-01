Hooligans van Engelse cultclub raken slaags met fans Everton voor clash in FA Cup: “Wie denkt dat dit een geïsoleerd geval is, is naïef” ODBS

28 januari 2019

12u40 1 Buitenlands Voetbal De Engelse cultclub Millwall heeft nog eens van zich laten spreken. Niet alleen dankzij een stuntzege van de tweedeklasser in de FA Cup tegen Everton (2-1), de fans deden ook hun bedenkelijke reputatie alle eer aan. Tijdens een straatgevecht werd een amokmaker van Everton zwaar toegetakeld. “Ik kan mezelf niet in de spiegel kijken”, postte Jay Burns op Facebook.

De hooligan werd in het Oosten van Londen met een mes aangepakt in het gezicht en moest na het rauwe geweld flink genaaid worden. “Bedankt voor jullie vele steunbetuigingen”, schrijft Burns. “Ik ben zwaar geschrokken door wat er met me gebeurd is. Ik kan mezelf niet eens in de spiegel kijken. Maar nogmaals dank aan alle fans van Everton en ook de jongens van Liverpool die bezorgd om me waren.”

Racistische gezangen, een bus van Everton met daarin fans van de ‘Toffees’ die geviseerd werd, een afgesproken clash in de buurt van een station tussen hooligans van beide kampen: Millwall - Everton leek soms wel even op een clash uit de jaren ‘80, toen het hooliganisme over het Kanaal hoogtij vierde. Vele hooligans hadden een sjaal rond het hoofd om hun identiteit te maskeren, maar de politie was aanwezig met camera’s.

Millwall and Everton fans going at it earlier today. 👀 pic.twitter.com/qSYRdJC6M4 Football Tweet(@ Football__Tweet) link

De club Millwall veroordeelde achteraf vooral de racistische gezangen buiten ‘The Den’, een politiebaas die zich inlaat met voetbal stelde onomwonden: “Wie denkt dat dit een geïsoleerd geval was, is naïef”, aldus Mark Roberts. “De voetbalautoriteiten negeren dit al te makkelijk en zeggen dikwijls dat het niets met hen te maken heeft. Maar voor elk incident dat de media haalt, zijn er minstens tien anderen die niet gemeld zijn omdat de politie gepast ingreep.”

Roberts wijst ook op het gedrag van een vooraanstaande Premier League-club. “Even voor Kerstmis hebben ze advocaten toegewezen om manieren te vinden waarop ze politie minder moeten betalen”, zegt hij in de Britse krant ‘Daily Mail’. “Dat is pure hypocrisie. Wij zijn er net om de veiligheid te vrijwaren van de mensen die louter voor het voetbal komen. Daardoor schieten we soms op andere dingen tekort. In het voetbal moeten er door alle instanties grotere verantwoordelijkheden genomen worden.”

Come on, lads. It's football day. #millwalleverton pic.twitter.com/5MyLIF9qYV William Pang(@ William__Pang) link