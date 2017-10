Hoogspanning in La Bombonera: halen Argentijnen smerige trucjes boven om WK te halen? Stijn Joris

19u38 2 AFP Buitenlands Voetbal Een WK zonder Messi? Het kan. Vannacht speelt Argentinië een wedstrijd op leven en dood. Messi en co zijn op twee speeldagen van het einde nog lang niet zeker van een plekje op het WK in Rusland. De Argentijnen moeten winnen van Peru dat zelf nog in volle strijd is voor de kwalificatie.

Allebei 24 punten en een doelsaldo van +1. Peru bezet momenteel de vierde plek die volstaat voor rechtstreekse deelname aan het WK. Argentinië heeft negen doelpunten minder gescoord en staat daardoor op de vijfde plek die enkel via barrages tot het WK kan leiden. Chili volgt als zesde op één puntje. Die spannende tussenstand zorgt op zich al voor het nodige pigment, maar er is meer. De Argentinië-Peru van vannacht (1u30) zou wel eens de heetste wedstrijd van het jaar kunnen worden.

Voor het eerst in 20 jaar wijken de Argentijnen uit. De match zal voor één keertje niet in El Monumental gespeeld worden. Het veld van River Plate is omsingeld door een atletiekpiste. Dat drukt uiteraard de impact van de fans. Daarom treden de Albiceleste voor het eerst in 20 jaar nog eens aan in La Bombonera - vrij vertaald de bonbondoos. Daar zorgen de steile tribunes steevast voor een broeierig sfeertje. Aan atletiek wordt in de tempel van Boca Junios niet gedaan. Dat maakt dat de supporters tot op vier meter van het veld kunnen roepen, tieren, spugen en werpen. Peru protesteerde, maar de FIFA stemde uiteindelijk toe om de wedstrijd van locatie te laten veranderen. Pittig detail. Argentinië miste voor het laatst een WK in 1970. Toen schoot het zichzelf in de voet door 2-2 te spelen tegen Peru in... La Bombonera.

Argentinië oefende ook druk uit bij het aanstellen van de ref voor het cruciale duel. Zo hadden ze een lichte voorkeur voor de Boliviaan Gery Vargas. Alleen ging de Zuid-Amerikaanse voetbalbond daar niet op in. Voor de laatste duels werden allemaal Braziliaanse refs aangeduid. De Seleçao is namelijk het enige land dat al zeker is van deelname aan het WK.

Voor Peru staat er mogelijk nog meer op het spel. Het is al van 1982 geleden dat het land nog eens aan een WK mocht deelnemen. De bondscoach die de Peruanen voor het eerst in 36 jaar naar het wereldkampioenschap moet leiden, heet Ricardo Gareca en is... Argentijn. Bovendien was hij de maker van het doelpunt dat de Albiceleste in 1985 naar het WK in Mexico loodste. In een interland - we verzinnen dit niet - tegen Peru. Dat ene Diego Maradona de Argentijnen op dat toernooi naar de wereldtitel loodste, moest Gareca wel vanuit zijn vaderland volgen. De selectie voor Mexico 86 haalde hij uiteindelijk niet.

Bij de Peruanen zijn ze op hun hoede voor de lepe Argentijnen. Zo zijn er verhalen dat ze in de jaren 70 het slaapmiddel rohypnol in een bidon deden om die aan een Braziliaan te geven. De selectie van Peru besloot dan maar om zelf water te laten overvliegen. Naar verluidt zou het elftal ook zo laat mogelijk naar Argentinië gereisd zijn om er niet meerdere nachten uit hun slaap gehouden te worden door de warmbloedige fans die wel eens aan het hotel durven kamperen. Afwachten wat het straks wordt.