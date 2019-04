Hoogspanning in Bundesliga: waarom Dortmund voor belangrijkste confrontatie met Bayern staat sinds Champions League-finale op Wembley MH

06 april 2019

10u00 0 Buitenlands voetbal D-day in de Bundesliga. Axel Witsel en Borussia Dortmund kunnen vanavond (18u30) in de klassieker tegen Bayern een flinke stap zetten richting een negende landstitel. Doorbreekt Dortmund straks de Beierse hegemonie?

6-0, 5-1, 4-1. Zie daar de laatste drie onderlinge Bundesliga-duels in de Allianz Arena. En toch trekt fiere leider Dortmund niet met een bang hart richting München. Met twee punten voorsprong en nog zeven speeldagen voor de boeg ligt de druk bij Bayern, dat met Niko Kovac (47) aan het roer niet de geoliede machine is van de voorbije jaren. De motor sputtert. “Het belangrijkste rechtstreekse duel sinds de Champions League-finale van 2013 op Wembley", zo wordt de kraker in de Duitse pers omschreven.

Met een zege in het hol van de leeuw zet het Dortmund van tacticus Lucien Favre (61) een reuzenstap richting de Meisterschale. Het verschil zou dan vijf punten bedragen. De laatste landstitel dateert van 2012, toen onder bewind van Jürgen Klopp. De kaarten liggen alvast gunstig: in de heenronde ging Bayern 3-2 onderuit in het Signal Iduna Park.

Bayern dreigt voor het eerst sinds het seizoen 2008-2009 zonder prijs het seizoen af te sluiten - de ‘Rekordmeister’ heeft de DFB-Pokal wel nog achter de hand. Alleen winst volstaat dus vanavond. Al is het maar om het hachje van de geplaagde Kovac te redden. De Kroatische oefenmeester komt steeds meer onder druk te staan. Het contrast met Favre, die de verwachtingen met zijn team dit seizoen ruimschoots overtrof, is dan ook groot. De Zwitser wordt geprezen om het systeem dat hij hanteert - attractief voetbal met veel lopende mensen.

Wie Dortmund straks wel mag en zal vrezen, is ene Robert Lewandowski. In de voorbije negen ontmoetingen trof de Poolse sluipschutter (ex-Dortmund) liefst twaalf keer raak. Woensdag onderstreepte hij als invaller nog zijn belang voor Bayern met twee goals in de spectaculaire bekerzege (5-4) tegen tweedeklasser Heidenheim. In de topschutterslijst van de Bundesliga pronkt Lewandowski -hoeft het u nog te verrassen- alweer bovenaan. De teller staat op 19 stuks - drie meer dan Frankfurt-sensatie Luka Jovic.

Terwijl Bayern op volle sterkte aantreedt, kampt Dortmund met enkele afwezigen. Lukasz Piszczek en Achraf Hakimi, titularissen op de backposities, ontbreken met blessureleed. Ook Amerikaans goudklompje Christian Pulisic, die na het seizoen voor 64 miljoen euro naar Chelsea verkast, moest afhaken. Zonder meer een aderlating. Aan Jadon Sancho en Marco Reus om voor de creatieve impulsen te zorgen. Hoe dan ook zullen de zenuwen strak gespannen staan. Vollgas voraus.

