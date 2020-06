Hongaarse fans mogen hun voetbalhelden weer voortstuwen in stadion, één zitje op vier bezet GVS

01 juni 2020

11u02 0 Buitenlands voetbal In Hongarije vonden er afgelopen weekend voor het eerst in tweeënhalve maand weer voetbalwedstrijden met publiek plaats. De Hongaarse competitie werd vorige week al hervat, maar toen waren er in de stadions nog geen supporters welkom.

De Hongaarse federatie stond publiek toe, op voorwaarde dat er slechts één plaats op vier ingenomen werd. Er moest telkens een zitje en ook een horizontale rij vrijgelaten worden.

Op uitzondering van Wit-Rusland (zie beelden van de match tussen Bate Borisov en FK Isloch van afgelopen zaterdag hieronder), waar de competitie ook in coronatijden zijn normale gangetje ging, is Hongarije het eerste land waar weer voor een publiek gespeeld werd. In het weekend van 19 tot 21 juni zal het Hongaarse voorbeeld gevolgd worden door Polen. Ook daar zal de capaciteit van de stadions tot vijfentwintig procent beperkt worden.



