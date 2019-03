Honderden mensen brengen laatste hulde aan Gordon Banks TLB

04 maart 2019

21u09

Bron: Belga 0 Buitenlands Voetbal Honderden mensen hebben in het Engelse Stoke-on-Trent afscheid genomen van Gordon Banks, de legendarische oud-doelman en wereldkampioen in 1966 met Engeland.

Jack Butland, Joe Anyon en Kasper Schmeichel, de doelmannen van respectievelijk Stoke, Chesterfield en Leicester, de drie clubs waar Banks voor speelde, waren aanwezig. Dat gold ook voor voormalig Engels international Joe Hart. Het viertal droeg de kist van Banks de kathedraal van Stoke-on-Trent binnen. Verder waren ook Bobby en Jack Charlton en Geoff Hurst aanwezig. Alle drie werden ze samen met Banks wereldkampioen in 1966 in eigen land.

De rouwstoet trok nadien onder meer door het stadion van Stoke City, waar aan de rand van het veld enkele minuten halt werd gehouden om een film met zijn grootste reddingen te bekijken. De in Sheffield geboren Banks speelde bijna 200 wedstrijden voor Stoke.

"Banks of England" overleed op 12 februari, op een leeftijd van 81 jaar. Hij zal vooral herinnerd worden om zijn monstersave op een kopbal van Pelé tijdens een groepswedstrijd op het WK in 1970 in Mexico.

Het standbeeld van Banks aan het stadion van Stoke werd voor de gelegenheid versierd met sjaals van zowel Stoke als het Engelse nationale team.