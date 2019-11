Hoezo, Ronaldo kan het niet meer? Cristiano scoort prompt hattrick voor Portugal ODBS

14 november 2019

21u26 6

Cristiano Ronaldo kan het nog. Natuurlijk. Maar na enkele mindere matchen met Juventus en twee wissels, werd ‘CR7' (34) plots hier en daar in twijfel getrokken. Licht gekwetst aan de knie, dixit Sarri. Daar oordeelde bondscoach Fernando Santos anders over en in het shirt van Portugal haalt Ronaldo vanavond in Faro zijn hartje op. Prompt een hattrick. Met twee snelle goals tegen Litouwen, waarvan nummer twee een knappe, toonde hij nog eens zijn klasse. In de zevende minuut een penalty, in minuut 22 een boogbal na slecht uitverdedigen bij de bezoekers. Na de pauze deed de superster er nog eentje bij. Ronaldo zit nu aan 98 doelpunten voor Portugal. De kaap van de honderd interlandgoals is in zicht. En hij zit ook steeds meer in de slipstream van Ali Daei. De Iraanse spits is de all-time topschutter internationaal met 109 goals. Cristiano staat op de tweede plaats.

Cristiano Ronaldo just scored this goal for Portugal. This is so beautiful! 🔥🔥 pic.twitter.com/kayCZDOmXD World Cup(@ FlFAWC2018) link

Uiteindelijk werd het 6-0 in Portugal - Litouwen. Ook Pizzi, Paciencia en Bernardo Silva scoorden voor de Seleçao. Dankzij de zege mag Portugal zich na een slappe start van de EK-kwalificatie opmaken voor het EK 2020. Met nog een slotduel in Luxemburg kan de regerende Europese kampioen de tweede plaats achter het al geplaatste Oekraïne nog nauwelijks ontlopen. Oekraïne speelde vanavond overigens een oefenduel thuis tegen Estland waarin Buffalo Roman Bezus in blessuretijd de enige goal maakte.

COOL AS ICE pic.twitter.com/p7BeeJAodT A.(@ IconicCristiano) link

Ronaldo toverde ook met deze geweldige aflegger met de borst:

The goat 🐐 with his chest 😳🔥😍



Via: @goalstv3



Cc: @Cristiano



pic.twitter.com/SDhYtMndaW SSVT(@ SSVT66) link

Servië had het in dezelfde groep B knap lastig met zowaar Luxemburg: 3-2. Aleksandar Mitrovic (11' en 43') scoorde twee keer. Gerson Rodrigues (54') scoorde de aansluitingstreffer, maar Radonjic (70') stelde de drie punten veilig. Het Luxemburgse doelpunt van Virton-aanvaller David Turpel (75') mocht niet meer baten. Servië moet rekenen op het vangnet van de Nations League.