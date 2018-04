Hoeveel ballen heeft Icardi nodig om Milanese derby te beslissen? Dieter Peeters

04 april 2018

10u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Buitenlands Voetbal Bijna verloren gegaan tussen al het Champions League-geweld: vanavond de Milanese derby, een kleine maand geleden uitgesteld door het overlijden van Fiorentina-aanvoerder Davide Astori. Bij AC Milan kunnen ze maar beter Inter-spits Mauro Icardi goed in het oog houden. De Argentijn raakte de afgelopen twee matchen slechts 27 keer de bal, maar kwam wel 6(!) keer tot scoren.

Een tiental jaar geleden was de Milanese derby nog bepalend voor het kampioenschap in Italië, maar die periode ligt al een tijd achter ons. Inter finishte de afgelopen zes jaar al niet meer in de top 3 en ook AC Milan zakte af naar de subtop. Beide clubs proberen wanhopig de remonte in te zetten en liggen dit jaar allebei wel op koers voor Europees voetbal. Inter strijdt nog voor een ticket voor de Champions League, AC probeert zich na een seizoen vol strubbelingen nog naar de Europa League te hijsen. Als de Financial Fair Play het de Rossoneri toestaat tenminste.

Inter begon nochtans fantastisch aan het seizoen, want na 15 speeldagen stonden de Nerrazurri ongeslagen aan kop. Maar na 8 matchen zonder zege zakte Inter naar de derde plek. Sinds enkele weken draait het weer beter en dat is vooral te denken aan kapitein Mauro Icardi, die dit seizoen al 24 keer scoorde in 25 matchen. In de laatste twee wedstrijden was de Argentijnse spits outstanding, met 6 doelpunten in de 131 minuten dat hij op het veld stond. Daarin raakte hij overigens slechts 27 keer de bal (waarvan 2 keer bij de aftrap). Maar voor een selectiebrief voor Argentinië volstaat dat voorlopig niet.

Milan-coach Gennaro Gattuso zal zijn verdedigers dus niet moeten vertellen wie ze in de gaten moeten houden. Sinds de Milanese pitbull overnam, loopt het overins een stuk beter bij AC. Gattuso pakt gemiddeld twee punten per match, wat moet volstaan voor Europees voetbal. Afgelopen weekend leek Milan ook tegen leider Juventus op weg naar puntenwinst, maar in het slot ging het nog met 3-1 onderuit. Eindelijk dus nog eens een derby in San Siro die om de knikkers gaat.

Mauro Icardi's last two matches:



Touches: 27

Completed Passes: 9

Goals: 6



Full player statistics: https://t.co/aVgDkIPFES pic.twitter.com/fdK6KdPhKE WhoScored.com(@ WhoScored)