Hoe Oranje door spiekbriefje van assistent alsnog poort van Final Four in Nations League inbeukte

20 november 2018

06u29

Ronald Koeman kreeg in de slotfase van de wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland een spiekbriefje van zijn assistenten in de hand gedrukt. Dat briefje zorgde ervoor dat Oranje alsnog de deur van de Final Four in de Nations League inbeukte.

“Ik weet niet of het briefje van Dwight Lodeweges of Kees van Wonderen (zijn beide assistenten, red.) was”, zei Koeman voor de camera van de NOS. ”Maar op het papiertje stond een opstelling met Virgil van Dijk in de spits.”

Koeman durfde het niet aan om bij een achterstand van 2-0 zijn verdediger al naar voren te sturen. “Want dan was het 3-0 en 4-0 geworden. Maar na die 2-1 van Promes in de 85ste minuut moest het wel.”

De bondscoach gaf het briefje snel aan rechtsachter Kenny Tete. ”Want die stond dicht bij mij in de buurt”, aldus Koeman. Het briefje kwam via Matthijs de Ligt in handen van Virgil van Dijk, die meteen naar voren trok en in de slotminuut voor 2-2 zorgde. “Het is fantastisch dat het dan zo uitpakt”, zei Koeman. “Maar nogmaals, het was niet mijn briefje. Het handschrift was van Van Wonderen of Lodeweges. En zonder dat briefje met een opstelling met Van Dijk in de spits had ik mijn ploeg nooit zo snel kunnen bereiken. We kunnen spreken van een teamprestaties dus.”

Volgens Van Dijk had het mindere optreden in vooral de eerste helft niets te maken met de euforie na de zege op wereldkampioen Frankrijk. “Duitsland speelde heel anders, slim tussen de linies”, aldus de aanvoerder van Oranje. “Het was vandaag net niet. We konden geen druk zetten. Bij de goals waren we ook steeds net een stapje te laat. Mooi dat we er toch een gelijkspel uithalen en ons kwalificeren voor de finaleronde. We zeiden in de rust dat we het nu moesten laten zien, we wilden ons revancheren. Ik probeerde samen met Luuk de Jong voor wat onrust te zorgen en dat lukte. Ik raakte hem goed.”

