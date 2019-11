Hoe Nederlandse ‘spookvoetballer’ vier clubs oplichtte over heel de wereld: “Je ziet toch dat die jongen amper in de derde klasse mee kan” NVE

26 november 2019

14u36

Bizar verhaal uit het Nederlandse voetbal. Bernio Jordan Enzo Verhagen, een 25-jarige amateurvoetballer, heeft er een opvallend jaar op zitten. De Nederlander stond onder contract bij verschillende clubs over heel de wereld, maar speelde geen enkele wedstrijd. Het verhaal van een aanvaller die vier clubs oplichtte.

Een jaar geleden stond Verhagen onder contract bij Nederlandse amateurclub Den Dungen. Hij maakte de opmerkelijke overstap naar Transnistrië, een regio in Moldavië, waar hij werd voorgesteld bij FC Dinamo-Auto. Dinamo-Auto speelt in de Moldavische eerste klasse en is de kleinste van de twee teams uit Tiraspol, met een stadion van slechts een paar tribunes. Verhagen vertelde enkele opvallende anekdotes over zijn korte periode, onder meer dat zijn ploeggenoten nog nooit een donkere jongen in de douche hadden gezien en dat hij er geen porno op zijn telefoon kon kijken.

Verhagen speelde echter geen enkele wedstrijd voor zijn nieuwe club. Niet veel later werd de aanvaller voorgesteld bij Cape Town City FC, een club uit de Zuid-Afrikaanse eerste divisie. Vreemd, een stap hogerop zonder een wedstrijd te spelen. Het werd nog gekker toen Verhagen nog geen maand later opnieuw vertrok zonder een wedstrijd te spelen, deze keer naar Chileense subtopper Audax Italiano.

U kan het al raden, niet veel later vertrok de Nederlander ook daar zonder zijn debuut te maken, deze keer stelt Deense tweedeklasser Viborg FF hem met trots voor: “Viborg FF heeft een contract getekend met Bernio Jordan Verhagen. Hij komt over van Audax Italiano en heeft eerder in Zuid-Afrika en Moldavië gespeeld. Jordan is een supersnelle en agressieve speler, die op alle drie de posities voorin uit de voeten kan.” Even later kwam het nieuws dat zijn Chileense vriendin Nayaret Muci op Instagram had gezegd dat Verhagen haar gevangen hield in Denemarken, haar sloeg en zelfs spuugde: “Maar verder gaat alles goed nu”.

Een verrassend verhaal, dat in het oog sprong van Nederlandse en Deense journalisten. Uit onderzoek bleek dat Verhagen nooit speelde omdat hij nooit was uitgeschreven bij Den Dungen. Hij werd dus wel telkens gepresenteerd bij zijn nieuwe clubs, maar daar bleef het bij. Na contact met de clubs bleek dat de speler op training telkens te licht werd bevonden voor het eerste elftal: “Als je een beetje verstand van voetbal hebt, zie je toch dat die jongen amper in de derde klasse mee kan.” Verhagen loog ook geregeld over zijn carrière in de pers. Hij zei onder meer dat hij zes jaar bij de jeugd van Willem II speelde, terwijl hij daar slechts één jaar speelde.

Volgens het Deense medium Bold werd Viborg FF benaderd door iemand die zich voordeed als agent van internationaal zaakwaarnemersbureau Stellar Group, waar ook onder meer Gareth Bale bij zit. Hij had de club beloofd dat als ze Verhagen contracteerden, ze hem in de winter al voor veel geld aan het Chinese Hebei Elite FC konden verkopen. De club dacht verder ook dat het ging over een samenwerking voor jeugdspelers. Het bleek achteraf om oplichterij te gaan, waar de andere clubs waarschijnlijk ook mee te maken hadden gekregen.

Audax Italiano-voorzitter Lorenzo Antillo wou niet reageren op de zaak: “Ik praat liever niet over dit onderwerp, sorry. Ik ben ergens bij betrokken waar ik niet om heb gevraagd.”

Viborg FF staat nu in contact met de echte mensen van Stellar Group, schrijft de club, om de zaak samen door te geven aan de politie. De club zegt dat het de Nederlander nooit heeft betaald, maar dat het wel enorme imagoschade heeft geleden door de zaak. Volgens Verhagen, die nu ‘spookvoetballer’ wordt genoemd, is het hele verhaal een ‘bullshit story’.