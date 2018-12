Hoe Kompany, nochtans bijna zes maanden blessurevrij, met zachte hand naar het eind wordt begeleid bij Manchester City Kristof Terreur

04 december 2018

09u48

Bron: @HLNinEngeland 3 Buitenlands Voetbal Het kan dat hij vandaag tegen Watford speelminuten krijgt, maar dat kan evengoed niet zo zijn. Op zijn tweeëndertigste is Vincent Kompany bij Manchester City geen derde keus meer. Een gezicht van een generatie en een clublegende die met zachte hand naar het eind wordt begeleid.

Alert in de mailbox: ‘Kompany bovenaan het winkelbriefje van Barcelona’. Bron: The Mirror. Auteur van het artikel: ene Francesco Acedo, Spaans journalist die in de regio Marbella over het lokale (sport)nieuws bericht. De Britse tabloid is het ver gaan zoeken. In het verhaaltje werd de interesse van Barcelona, op zoek naar een stoplap achterin, toegewezen aan ‘Spaanse media’. Een snelle check leerde dat er in Spanje nergens iets over Kompany was verschenen, maar dat stopte zelfs de BBC niet om het in zijn geruchtensectie op zijn website te publiceren.

Het moet al een tijdje geleden zijn dat onze landgenoot die kolommen heeft gehaald. Over het Kanaal is Kompany immers nog sporadisch een onderwerp. Geruisloos richting achtergrond geduwd, omdat hij dit seizoen in het succesverhaal van Man City voorlopig een voetnoot is. Sinds de interlandperiode en die pandoering tegen Zwitserland speelde hij geen seconde meer. Aanvoerder, leider, ambassadeur en cheerleader, maar zelden nog basisspeler. Drie keer in de kern de voorbije weken, evenveel keer kwam hij niet van de bank. In de pikorde is hij vierde keus. Drie basisplaatsen in de Premier League, twee in de League Cup en één in de Champions League. In vier matchen mocht hij enkele minuten invallen, in tien wedstrijden bleef hij op bank en twee keer zat hij in de tribune. Hij moet zich tevreden stellen met kruimels.

Al halfjaar blessurevrij

Tegen voetballende tegenstanders lijkt Kompany geen optie meer voor Pep Guardiola. John Stones en Aymeric Laporte (beiden acht jaar jonger) vormen het hart van een defensie die nog maar amper zes goals slikte en beiden verdelen het spelletje beter. Zou het toeval zijn dat zijn trainer hem in de Premier League enkel opstelde tegen fysiek sterke ploegen - Wolves, Huddersfield en Burnley? Vandaag tegen Watford mag hij opnieuw hopen op speelgelegenheid. Minuten die zijn stats een beetje kunnen opsmukken. Zijn aantreden in één op de drie wedstrijden glijdt immers stilaan af richting één op vier. De gemiddelden die hij ook de afgelopen drie seizoenen haalde. Alleen sukkelde hij toen van de ene blessure in de andere, nu is hij - oh ironie - al bijna zes maanden blessurevrij. Teken aan de wand. Ook in de toppers tegen Liverpool, Tottenham en Man United was Kompany niet meer dan een bankzitter.

Passé is hij nog niet bij City, gepasseerd wel. Na tien jaar dienst met de zachte hand en met een testimonial richting uitgang, zo lijkt. Het contract van de Rode Duivel loopt over zes maanden af. De club heeft een eenzijdige optie om die overeenkomst met een seizoen open te breken, maar die is nog altijd niet gelicht en intussen houdt de sportieve directie ook een vinger aan de pols bij Ajax-sensatie Matthijs de Ligt. Zijn potentiële opvolger.

Liefst, zo liet Guardiola althans verstaan, wil hij nog minstens een jaar door met Kompany: “Dat is toch mijn wens.” In augustus 2019 heeft City een speciale match gepland om zijn meest succesvolle aanvoerder ooit te eren. Kompany van zijn kant houdt zich al een tijdje op de vlakte over zijn carrièreplan: “We zullen wel zien.” Een droom hoopt hij in Manchester nog te realiseren: een triomf in de Champions League. Die laatste foto van een trotse captain met een beker. Zou het?

Dat Guardiola al een tijdje aan een toekomst zonder Kompany bouwt, hoeft niet te verbazen. Staat zelfs zwart op wit gedrukt. Voor zijn komst naar City, in de zomer van 2016, schreef de coach met behulp van auteur Martí Perarnau een tweede bestseller: ‘Pep Guardiola, de evolutie’. Daarin staat de grove blauwdruk van zijn plannen met City neergepend. Met de opfrissing van de kern en twee nieuwe centrale verdedigers als een van de prioriteiten wegens toen al grote twijfels bij de bedrijfszekerheid van Kompany. Peps eerste keus, Laporte, zou pas in januari 2018, met anderhalf jaar vertraging, arriveren. Een miljoeneninvestering ingegeven na de blessure te veel bij Kompany.

Elke match is een geschenk

Kompany heeft het langer kunnen rekken dan verwacht. Veerkracht waarmee hij ook Guardiola heeft verbaasd. Als voetballer, nog meer als mens met zijn strijdershart. Kompany krijgt je niet snel klein. Zo vaak tegen het canvas, maar telkens in een mum van tijd weer richting de elite in Europa. Hij heeft indruk gemaakt op Pep. “Kompany speelde in de League Cup alsof het een finale van de Champions League was”, zei Guardiola eind september. “Als hij vijf minuten krijgt, moeten dat de vijf beste van zijn leven worden. Hij is een voorbeeld.”

Meer op training en in de kleedkamer dan op het veld. Een rol waarin hij zich, ogenschijnlijk, zonder morren schikt. Na zijn blessureparcours bekijkt hij naar eigen zeggen elke match als een geschenk. Lachen kan hij nog altijd. Breeduit zelfs, maar het woord voeren doet hij tegenwoordig ook niet meer. In mixed zones past hij vriendelijk: “Laat het praten maar over aan zij die gespeeld hebben.”

Kompany is altijd het type geweest dat niet op de deur klopte, maar die met een forse bonk openzwierde. Zou zo’n stille aftocht hem wel zinnen?

Het laatste woord ligt bij hem. Een laatste push voor een basisplaats?