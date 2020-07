Hoe is het nog met Mile Svilar? Papa Ratko: “Hij moét ervaring opdoen. Er is interesse uit België” MVS

15u19 0 Buitenlands voetbal Meer dan 32 maanden: zo lang was het geleden dat Mile Svilar (20) nog eens aan een competitiewedstrijd mocht starten voor Benfica. Een kleine drie jaar, tot dinsdagavond. Meer dan 32 maanden: zo lang was het geleden dat Mile Svilar (20) nog eens aan een competitiewedstrijd mocht starten voor Benfica. Een kleine drie jaar, tot dinsdagavond. Svilar hield meteen de nul , maar hoe is het nu eigenlijk met hem? We belden met vader Ratko. “Mile is de beste doelman in de Portugese tweede klasse.”

Zomer 2017. De dag na z’n 18de verjaardag verruilt Mile Svilar – een gigantisch talent – Anderlecht voor Benfica. De goedlachse tiener tekent een contract voor vijf seizoenen bij de Portugese topclub en start er als een wervelwind. Na twee weken: de jongste doelman ooit in het eerste elftal van Benfica. Nog een paar weken later is hij de jongste keeper ooit in de Champions League. Helaas, Svilar flatert – “The youngest goalkeeper ever to play in the Champions League just looked like the youngest goalkeeper ever to play in the Champions League”, zou voetbalanalist Gary Lineker het treffend omschrijven – en nadien verdwijnt hij stilaan uit beeld bij het A-elftal. ‘De goeie beslissing’, zoals de overstap naar Benfica aanvankelijk heette te zijn, werd meer en meer een overstap met vraagtekens. Was hij niet beter bij Anderlecht gebleven? Hij had sowieso (veel) meer gespeeld.

Zijn laatste minuten in het eerste elftal dateren ondertussen van 3 april 2019, in een bekermatch. In competitie is het al veel langer geleden dat de belofteninternational nog eens aan de aftrap stond: van 5 november 2017. Na twee jaar nagelbijten op bank en tribune moest en zou Svilar dit seizoen spelen. En dat gebeurde... bij Benfica B, in de Portugese tweede klasse. Allesbehalve een topteam, ze eindigden – de competitie werd er door corona stilgelegd en niet meer heropgestart – 14de van 18 ploegen, al leverde dat Svilar wel een pak werk op.

Er zijn drie Portugese ploegen die hem willen, er is ook interesse uit België, Nederland ... Vader Ratko Svilar

Trainen als een gek

“Hij was de beste keeper in tweede klasse”, vertelt vader Ratko ons. “Hij deed de meeste saves van allemaal. Waarna ze hem bij Benfica beloofden dat hij z’n kans zou krijgen bij het eerste team mocht er iets gebeuren. En kijk: nu mocht hij nog eens spelen. Finally.” Eindelijk, beseft Ratko. Want dat het lang, veel te lang duurde voor Svilar nog eens mocht opdraven, mag duidelijk zijn.

“Hij traint nochtans heel goed. ‘He trains like crazy’, zeggen ze me. Het is een moeilijke situatie”, zucht Ratko. “Benfica gelooft in hem, ze willen hem niet verkopen, zijn contract zelfs verlengen. Zeker als hij verhuurd zou worden. Want Mile moet spelen. Ervaring krijg je door te spelen, niet door op de bank te zitten. Er zijn drie Portugese ploegen die hem willen, er is ook interesse uit België, Nederland ... Ik wil gewoon dat hij gelukkig is. En speelt. Is het niet hier, dan is het ergens anders. Maar Mile loves Benfica.”